اقتصاد

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

تباين سعر الدولار اليوم الاحد في أول تعاملات البنوك عقب اجازة استمرت ثلاث أيام .

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاحد 4-1-2025، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الاسلامي 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية  47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس  47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  البنك الاهلي المصري

 

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  ميد بنك  47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر  

سعر الدولار في بنك مصر  47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي   47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلي الكويتي 47.64 جنيه للشراء و47.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في المصرف العربي 47.64 جنيه للشراء و47.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنوك 

 

سعر الدولار في بنك فيصل 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع .

سعر الدولار في المصرف المتحد  47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي   47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم الاحد 

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي    47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري    47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع .

سعر الدولار  في بنك نكست   47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية   47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني   47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك القاهرة   47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه 

 

سعر الدولار في اتش اس بي سي   47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول   47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الامارات دبي   47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع .

