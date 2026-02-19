قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

منال عوض تنعى ضحايا حادث تصادم جنوب بورسعيد وتتابع تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

نعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، ضحايا حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة ربع نقل محملة بأفراد، على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد، وتوجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة  لأسر الضحايا بخالص العزاء والمواساة 

داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان ويربط على قلوبهم ، متمنية سرعة الشفاء العاجل لجميع المصابين . 

وتابعت الدكتورة منال عوض، مع اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ ببورسعيد في عدد من الاتصالات الهاتفية الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقام المحافظ بزيارة إلى مستشفى 30 يونيو، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، ومتابعة مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم والاطمئنان على حالتهم الصحية من خلال الاستماع إلى شرح تفصيلي من الأطباء القائمين على علاجهم.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة  على أهمية قيام المحافظة بتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية اللازمة لهم حتى تماثلهم الشفاء وتوفير أي احتياجات عاجلة مطلوبة، وضمان أفضل مستوى من الخدمة الصحية . 

كما تابعت الدكتورة منال عوض مع محافظ بورسعيد مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تقديم التدخلات الإغاثية وصرف المساعدات العاجلة اللازمة لأسر الضحايا، و المصابين وفق التقرير الطبي بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض التنمية المحلية محافظ بورسعيد حادث تصادم

