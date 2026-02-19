ترامب يهدد إيران : أمامكم 15 يوما للتوصل إلى اتفاق وإلا ستحدث أمور سيئة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران، وإلا فسيكون الأمر مؤسفاً للغاية بالنسبة لهم.

وأكد الرئيس الأمريكي أن أمام إيران من 10 إلى 15 يوما، للتوصل إلى اتفاق بطريقة أو بأخرى، وإلا ستحدث أمور سيئة إذا لم تتوصل إيران لاتفاق.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تهديدًا شديد اللهجة إلى القيادة الإيرانية حال أقدمت طهران على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، في ظل استمرار الاستعدادات الأمريكية والإسرائيلية لاحتمال توجيه ضربة لإيران.

وأضاف نتنياهو - حسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) - أن أي خطأ يرتكبه القادة الإيرانيون بمهاجمة إسرائيل سيقابَل برد لا يمكنهم حتى تخيّله، على حد تعبيره.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده تعمل جنبًا إلى جنب مع الحليف الرئيسي، الولايات المتحدة، لمواجهة ما وصفه بالتهديد الإيراني، مشيرًا إلى أنه عرض، خلال لقائه الأسبوع الماضي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقف إسرائيل والمبادئ التوجيهية لأي محادثات محتملة مع إيران .