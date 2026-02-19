قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد المنعم فؤاد : إنكار المسجد الأقصى يخدم أجندة الصهاينة.. ومصر مهد الأنبياء
مصرع 10 عمال في حادث بورسعيد المروع .. وشاهد عيان : التريلا دهست الكل | خاص
الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر 1447هـ - 2026م.. كم للفرد وآخر موعد لإخراجها؟
الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟
حين تتفتح اللوزيات.. سانت كاترين ترتدي ثوب الربيع وتفوح بعطر التجلي
موعد أذان الفجر 2 رمضان.. مواقيت الصلاة
البنك المركزي يعلن تلقيه طلبات شراء أذون خزانة بـ161.6 مليار جنيه
إمام عاشور يعتذر لجماهير الأهلي لسبب مثير
بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري
خلافات بسبب الإيرادات.. مطرب مهرجانات معتزل يكشف كواليس أزمته مع حمو بيكا
ترامب يهدد إيران : أمامكم 15 يوما للتوصل إلى اتفاق وإلا ستحدث أمور سيئة
400 جنيه زيادة .. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

مرض الخرف
مرض الخرف
آية التيجي

يُعدّ مرض الخرف السبب الرئيسي للوفاة في المملكة المتحدة، إذ يحصد أكثر من 75 ألف حالة سنويًا، بينما يواجه الأطباء صعوبة كبيرة في تشخيصه مبكرًا، خاصة قبل تفاقم الأعراض بشكل واضح. 

ما الجديد في تشخيص ألزهايمر؟

ولكن هذا الواقع قد يتغير قريبًا بفضل مجموعة جديدة من اختبارات الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر، والتي يجري اختبارها حاليًا في عدة مراكز بحثية حول العالم.

ويعاني نحو مليون شخص في المملكة المتحدة من الخرف، ويُعتبر مرض ألزهايمر الشكل الأكثر شيوعًا. وغالبًا ما يتم التشخيص بعد ظهور أعراض واضحة مثل فقدان الذاكرة والارتباك الذهني، ما يقلل من فعالية التدخل العلاجي.

حاليًا، يعتمد الأطباء على اختبارات الذاكرة والوظائف الإدراكية، فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي، التصوير المقطعي بالإصدار البوزيترون لرصد ترسبات البروتين في الدماغ.

إلا أن الجيل الجديد من تحاليل الدم قد يختصر سنوات من الانتظار، ويتيح اكتشاف المرض قبل عقود من ظهور الأعراض، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

مرض الخرف

اكتشاف بروتينات سامة قبل 20 عامًا من الأعراض

وأعلن فريق بحثي من Northwestern University في الولايات المتحدة عن اكتشاف بروتينات سامة تُعرف باسم ACU193+، يُعتقد أنها تلعب دورًا محوريًا في الالتهاب وتلف الخلايا العصبية في المراحل المبكرة من ألزهايمر.

ووفقًا للدراسة المنشورة في مجلة Alzheimer’s & Dementia، يمكن رصد هذه البروتينات في الدم قبل نحو 20 عامًا من ظهور الأعراض.

وقال البروفيسور Richard Silverman، الباحث الرئيسي في الدراسة، إن التشخيص المبكر ضروري لأن التلف العصبي يكون قد حدث بالفعل عند ظهور الأعراض السريرية.

مرض الخرف

اختبار pTau217.. خطوة متقدمة في بريطانيا

في المملكة المتحدة، يجري استخدام اختبار دم يُعرف باسم Fujirebio Lumipulse assay للكشف عن بروتين يُسمى pTau217، وهو مؤشر حيوي يرتبط بوجود تشابكات بروتين “تاو” وترسبات “الأميلويد” في الدماغ، وهما علامتان رئيسيتان لمرض ألزهايمر.

وقد استُخدم الاختبار بالفعل على نحو 1000 مريض في مستشفى “يونيفرسيتي كوليدج لندن”.

وأوضح البروفيسور Jonathan Schott من University College London أن بروتين pTau217 يُعد من أكثر المؤشرات الحيوية الواعدة، مشيرًا إلى أن حساسية الاختبارات الجديدة تمكنها من اكتشاف تركيزات ضئيلة للغاية من البروتينات المرتبطة بالمرض.

مرض الخرف

أدوية جديدة تبطئ تطور المرض

وتتوفر حاليًا أدوية مثل Aricept (مثبطات الكولينستيراز) التي تحسن الأعراض مؤقتًا، وأدوية أحدث مثل lecanemab وdonanemab التي قد تبطئ تطور المرض في مراحله المبكرة.

ولكن هذه العلاجات لم تعتمد بعد على نطاق واسع في النظام الصحي البريطاني، منهبسبب محدودية الفائدة مقارنة بالتكلفة، إضافة إلى آثار جانبية محتملة مثل نزيف الدماغ أو التورم.
وفي تطور آخر، يعمل فريق Northwestern على دواء جديد يُعرف باسم NU-9، أظهر في التجارب على الفئران قدرة على تعطيل البروتينات السامة المرتبطة بألزهايمر، ما يفتح الباب أمام احتمال الوقاية من المرض أو تأخير ظهوره.

مرض الخرف

هل يصبح الفحص المبكر روتينيًا؟

وأكد الدكتور Richard Oakley من جمعية ألزهايمر البريطانية أن تعميم اختبارات الدم لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات السريرية، لكنه شدد على أنها قد تُحدث تحولًا جذريًا في تشخيص المرض، خاصة وأن ثلث المصابين بالخرف في بريطانيا لا يحصلون على تشخيص رسمي.

ويأمل الباحثون أن توفر التجارب الجارية الأدلة الكافية لإقناع هيئة National Institute for Health and Care Excellence (NICE) باعتماد هذه الفحوصات ضمن بروتوكولات التشخيص الرسمية.

مرض الخرف

أهمية الكشف المبكر

ورغم عدم وجود علاج شافٍ لمرض ألزهايمر حتى الآن، يرى الخبراء أن التشخيص المبكر يتيح :

ـ تعديل نمط الحياة (ممارسة الرياضة، التغذية الصحية)
ـ بدء العلاج الدوائي مبكرًا
التخطيط الطبي والأسري بشكل أفضل
ـ إبطاء تدهور الوظائف الإدراكية

الكشف المبكر عن الخرف تحليل pTau217 بروتين ACU193 تشخيص ألزهايمر قبل الأعراض علاج ألزهايمر الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

رامز ليفل الوحش

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

ترشيحاتنا

حازم امام

لولا عائلتي .. حازم إمام : كنت أحب اللعب في صفوف الأهلي

حازم امام

حازم إمام يكشف كواليس علاقته بـ صالح سليم وتأثيره في الأهلي

الاتفاق

الاتفاق يتقدم على الفتح 3-2 بدوري روشن

بالصور

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

مرض الخرف
مرض الخرف
مرض الخرف

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

فول بالسجق
فول بالسجق
فول بالسجق

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين

أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم

أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس
أشخاص ممنوعون من شرب العرقسوس

فيديو

تصريحات أحمد عز

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

يارا السكري ومقلب رامز

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

محمد رمضان ولارا ترامب

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد