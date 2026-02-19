أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

تصدّرت الفنانة يارا السكري قائمة الأعلى أجرًا في برنامج «رامز ليفل الوحش» الذي يقدّمه رامز جلال، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2026.





وأكدت السكري، في تصريحات صحفية، أن المقلب كان من أصعب التجارب التي خاضتها، مشيرة إلى أنه تضمن ست مراحل متتالية، كل منها أكثر صعوبة من الأخرى، لكنها خرجت دون إصابات.





ويستضيف البرنامج عددًا من نجوم الفن والرياضة، من بينهم أحمد السقا الذي تعرّض لإصابة خلال التصوير.





كما تحدثت يارا عن تعاونها الثاني مع أحمد العوضي في مسلسل «علي كلاي» المنتظر عرضه رمضان المقبل.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.