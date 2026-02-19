مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

تحدث الفنان أحمد عز عن تفاصيل فيلمه الجديد «7 Dogs» المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل، مؤكدًا أن التجربة مختلفة عن أعماله السابقة.





وأوضح، في تصريحات إذاعية، أن مفهوم النجومية لا يرتبط بحجم الإيرادات، بل بالالتزام والانضباط في العمل.





وأشار إلى أنه في بداياته لم يكن الأقوى تمثيليًا، لافتًا إلى أنه لا يفضل مشاهدة أعماله سوى مرة واحدة خلال العرض الخاص، حيث يحرص على نقد نفسه بصرامة.





وشدد عز على أن نجاح أي عمل فني لا يعتمد على نجم واحد، بل هو نتاج جهد جماعي وتوفيق، مؤكدًا أن القبول الجماهيري يبقى أمرًا مرتبطًا بفضل الله.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.