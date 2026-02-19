بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري

أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز حالة من الجدل، بعدما نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” تتر مسلسلها الجديد «وننسى اللي كان»، والذي يقوم بغنائه الفنان رامي صبري.

وعلقت عليه قائلة: “كل اللي اتقال إشاعات أنا ورامي أخوات”.

المنشور جاء بعد أيام قليلة من تداول أنباء حول وجود خلاف بين الطرفين، عقب إلغاء المتابعة بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع البعض للتأكد بوجود أزمة بسبب عدم غناء رامي صبري لتتر العمل.

وتساءل المتابعين في التعليقات: هل كانت الأزمة حقيقية بالفعل؟ أم أن ما حدث كان نوعًا من إثارة الجدل والتشويق قبل عرض المسلسل، ضمن خطة ترويجية غير مباشرة للعمل

وكان قد ألغى الفنان رامي صبري متابعته الفندنانة ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي على إنستجرام

رامي صبري

وجاء ذلك على إعلانه عدم غنائه أغنية تتر مسلسلها الجديد المقرر عرضة في هذا السباق الرمضاني "وننسي اللي كان " .

وأعلن الفنان رامي صبري، اعتذاره عن تتر مسلسل “وننسى اللي كان” بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان كريم فهمي، والمقرر عرضه في دراما شهر رمضان.

وكتب رامي صبري عبر ستوري حسابه على انستجرام: “تم إلغاء تتر مسلسل وننسى اللي كان”.

مسلسل «وننسى اللي كان»، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.