البنك المركزي يعلن تلقيه طلبات شراء أذون خزانة بـ161.6 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري عن تلقيه اليوم الخميس طلبات شراء أذون خزانة بقيمة 161.6 مليار جنيه من أصل 95 مليار جنيه مستهدفة.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة في مزاد اليوم لصالح وزارة المالية لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وسجل إجمالي الطلبات المقدمة من المستثمرين لشراء الأجل نحو 4025 طلبًا.

وبلغ حجم الطلبات المقدمة في أجل 364 يوما بقيمة نحو 91.6 مليار جنيه شملت 2376 طلبًا مقدما من المستثمرين و المؤسسات المالية.

وسجل متوسط سعر الفائدة المقدمة نحو 23.457% وأعلى سعر بنسبة 30% و أقل سعر بنسبة 20.001%.

و بلغ حجم الطلبات المقدمة في أجل 182 يوما بقيمة تبلغ 70 مليار جنيه شملت 1649 طلباً مقدمًا.

وبلغ سعر الفائدة المقدم نحو 24.672% وأعلي سعر بنسبة 30% و أقل سعر بنسبة 22.5%.