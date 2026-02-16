البنك المركزي يعلن قبول بيع سندات خزانة ذات العائد الثابت بقيمة 69.76 مليار جنيه

اعلن البنك المركزي المصري عن قبول سندات خزانة من أجلي عامين وثلاث أعوام ذات العائد الثابت بقيمة تبلغ 69.76 مليار جنيه في مزاد تم اجراؤه قبل قليل.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إنه تم بيع سندات خزانة لتمويل الفجوة التمويلية لصالح وزارة المالية حيث بلغت جملة الاكتتابات المقبولة من المستثمرين نحو 223 طلبًا مقبولًا بالفعل.

وبلغت حجم طلبات الشراء الفعلية علي استحقاق خزانة من سند عامين نحو 37.53 مليار جنيه تضمنت 107 طلبًا مقبولًا.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبول به الاستحقاق نحو 22.1588% وأقل سعر بنسبة 21.87% و أعلى سعر بنسبة 30%.

بينما بلغت طلبات الاكتتاب في سند خزانة لمدة 3 سنوات ذو العائد الثابت نحو 34.23 مليار جنيه تضمنت 116 طلبًا مقبولًا من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وصل متوسط سعر الفائدة المقبولة به الاستحقاق 22.045% و أقل سعر بنسبة 20.73% وأعلي سعر بنسبة 27%.