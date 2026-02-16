مصطفى شوبير أكثر حارس تصديًا للكرات بدوري أبطال أفريقيا.. إعلامي يكشف

كشف الإعلامي أمير هشام عن أرقام تصديات حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير في بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وكتب أمير هشام عبر صفحته على فيسبوك: "أنهى مصطفى شوبير دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا كأكثر حارس تصديًا للكرات، حيث سجل 17 تصديًا بمعدل 2.8 تصدٍّ في المباراة الواحدة".

وحقق مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي رقما قياسيا جديدا خلال مشواره مع الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح مصطفى شوبير خلال مشواره مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا وبالتحديد دور المجموعات في الخروج بثلاث مباريات كلين شيت من أصل 6 لعبها.

واستقبل مصطفى شوبير خلال دور المجموعات مع الأهلي 3 أهداف فقط، وهو رقم يثبت إمكانيات الحارس الواعد.

ولعل أبرز الأرقام التي حققها شوبير خلال دور المجموعات أنه كان أكثر الحراس تصديا للكرات في البطولة حتى الآن بـ 17 تصدٍّ.