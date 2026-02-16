بمشاركة الأهلي والزمالك.. موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

تترقب جماهير الكرة العربية والإفريقية منافسات قرعة الأدوار الإقصائية للبطولات الإفريقية، وذلك بمقر الجبلاية بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تأهلت 8 أندية إلى الدور ربع النهائي، وهي:

بيراميدز

نهضة بركان المغربي

الأهلي

الجيش الملكي المغربي

الهلال السوداني

ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

الملعب المالي

الترجي التونسي

الأندية المتأهلة لربع نهائي كأس الكونفدرالية

وضمت قائمة المتأهلين:

اتحاد العاصمة الجزائري

أولمبيك آسفي المغربي

الوداد المغربي

مانيما يونيون الكونغولي

شباب بلوزداد الجزائري

أوتوهو الكونغولي

الزمالك

المصري البورسعيدي

موعد قرعة ربع النهائي

من المقرر أن تُجرى قرعة الدور ربع النهائي لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية غدا الثلاثاء 17 فبراير ، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وتُقام مراسم سحب القرعة بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في القاهرة، بحضور ممثلي الأندية والاتحاد الأفريقي.

القنوات الناقلة للقرعة

يمكن متابعة مراسم القرعة بث مباشر عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، وبالتحديد من خلال قناة beIN Sports News المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.