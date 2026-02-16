قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غدي الدباغ يتصدر القائمة.. ترتيب هدافي الدوري قبل الجولة 18
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة
الحكومة تستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027 .. تفاصيل
دعاء الصائم يوم الإثنين .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق قبل الإفطار
ليفربول يحدد البديل المحتمل لـ محمد صلاح .. من هو؟
أول قرار له بعد تجديد الثقة.. محافظ القاهرة: إزالة سوق المنهل العشوائى
معلومات الوزراء يستضيف الاجتماع الدوري للأمانة الفنية لوحدة البريكس
الزمالك مهدد بعدم المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل| اعرف السبب
خطوات عاجلة من الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي| ومحلل: تهدف لتخفيف أعباء المعيشة قبل رمضان
احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك
2 مارس.. محاكمة سارة خليفة في اتهامها بتصوير شاب داخل غرفة نومها
الحسن يتوج بطلًا للدوري العام لكرة السلة على الكراسي المتحركة 2025-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كاف يُكافئ الأهلي بعد تأهله لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.. هياخد كام؟

الكاف
الكاف
مجدي سلامة

مع إسدال الستار على دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا دخل الأهلي رسميا مرحلة الحسابات الكبرى والتعادل السلبي أمام الجيش الملكي كان كافيا لحسم صدارة المجموعة الثانية لكنه فتح الباب أمام سيناريوهات نارية في ربع النهائي حيث ينتظر بطل إفريقيا خصما من العيار الثقيل في قرعة تقام بالقاهرة.

وأنهى الأهلي دور المجموعات متصدرا مجموعته بـ10 نقاط دون خسارة في مشهد يعكس اتزانا تكتيكيا وقدرة على إدارة المباريات الكبيرة.

وفي الجولة الختامية تعادل سلبيًا مع الجيش الملكي ليصعد الفريقان سويًا بينما غادر يانج أفريكانز رغم فوزه على شبيبة القبائل.

مكافأة الكاف للنادي الأهلي

وسيحصل النادي الأهلي على 41 مليون و760 ألف جنيه نظير تأهله إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي لم يكن وحده الذي حافظ على سجله خاليًا من الهزائم إذ فعلها أيضًا بيراميدز في تأكيد على الحضور المصري القوي في النسخة الحالية.

ووفقًا للوائح البطولة فإن متصدري المجموعات يخوضون مباراة الإياب على أرضهم وهي أفضلية نسبية مهمة في مواجهات تُحسم غالبًا بتفاصيل صغيرة.

3 منافسين محتملين

بحسم الصدارة ينتظر الأهلي أحد أصحاب المركز الثاني في المجموعات الأخرى ليصبح أمام ثلاث مواجهات محتملة:

1 - نهضة بركان

مدرسة مغربية منظمة تعتمد على الانضباط التكتيكي والتحولات السريعة والمواجهة ستحمل طابعا مغاربيا مع حساسية إضافية في ظل تكرار الصدامات العربية في الأدوار الإقصائية ويجيد نهضو بركان اللعب على التفاصيل ويمتلك خبرة قارية تراكمت في السنوات الأخيرة.

2 -  ماميلودي صن داونز

اسم ثقيل وأحد أكثر الفرق ثباتا فنيا في القارة ويتميز بالكرة السريعة والبناء من الخلف والضغط العالي وهى سمات معتادة لدى الفريق الجنوب إفريقي وأي مواجهة معه تعني اختبارا بدنيا وتكتيكيا من أعلى مستوى.

3 -  الترجي

قيمة تاريخية وخبرة لا تستهان بها في الأدوار الإقصائية والترجي يعرف كيف يدير مباراتي ذهاب وإياب ويجيد اللعب على أعصاب الخصم والمواجهة ستكون ذات طابع كلاسيكي بين عملاقين اعتادا الوقوف على منصات التتويج.

قرعة القاهرة.. لحظة الحسم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة مراسم القرعة في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر يوم الثلاثاء في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة وسط ترقب واسع على أن تنقلها قناة beIN Sports الإخبارية.

القرعة لن تحدد فقط هوية الخصم بل سترسم ملامح الطريق حتى النهائي وتفتح حسابات المواجهات المحتملة في نصف النهائي.

حضور عربي 

إلى جانب الأهلي وبيراميدز ضمت قائمة المتأهلين:

الهلال السوداني

الملعب المالي

الترجي

صن داونز

نهضة بركان

الجيش الملكي

مواعيد المواجهات

وحسب الجدول المعلن من كاف تقام مباريات الذهاب يومي 13 و14 مارس 2026 على أن تلعب مواجهات الإياب يومي 20 و21 من الشهر ذاته.

الكاف الأهلي دوري أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

حنان مجدي

أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

أرشيفية

لبحث ملابسات فيديو متداول.. البرلمان العراقي يقرر استدعاء السفيرة لدى السعودية

توروب

إعلامي: يحق لـ الأهلي إنهاء التعاقد مع توروب عقب نهاية الموسم دون شروط جزائية

ترشيحاتنا

خريجوا مبادرة وزارة العمل

تخريج دفعة جديدة من متدربي منح وزارة العمل وتشغيل المتميزين

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بمناسبة شهر رمضان المبارك

ماعت تطلق مدونة سلوك للإعلام الرقمي

لمكافحة المعلومات المضللة.. ماعت تطلق مدونة سلوك للإعلام الرقمي

بالصور

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب العرقسوس؟

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد