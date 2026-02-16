نجم الأهلي السابق : توروب أخطأ بإشراك امام عاشور امام الجيش علي حساب اللاعبين الملتزمين

أكد محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن ييس توروب المدير الفني للأهلي أخطأ في مشاركة إمام عاشور بالأمس على حساب اللاعبين الملتزمين.



وقال عبد الجليل في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: توروب أخطأ بإشراك إمام عاشور أمام الجيش على حساب اللاعبين الملتزمين.



وأضاف: جمهور الأهلي لسه بيحب إمام عاشور .. ولكن التالتة تابتة

وواصل: مروان عثمان مهاجم جيد ولكنه ليس علي مستوي المهاجم الأساسي للاهلي

وأكمل: صفقات الأهلي في يناير تحت شعار " أحمد زي الحج أحمد ".