السعودية تمنع تصوير الأئمة والمصلين في شهر رمضان

أعلنت السلطات السعودية اليوم "الاثنين"، عن منع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات في شهر رمضان المبارك.

وأصدر وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبداللطيف آل الشيخ قرارا، رسميًا بمنع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات.

وأضاف وزير الشؤون الإسلامية السعودي أن منع تصوير الأئمة والمصلين أو نشر المقاطع، يهدف إلى صون الإخلاص ومنع الرياء، مع قصر الكاميرات على الجوانب الأمنية والتنظيمية.

وأكد آل الشيخ، على ضرورة الالتزام بمواعيد الأذان وفق تقويم أم القرى وتحديد الإقامة بـ15 دقيقة، مع تنظيم حملات رقابية وعدم التهاون مع المخالفات.