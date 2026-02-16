القبض على والدي رضيعة استخدماها في التسول بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على والدي طفلة استُخدمت في التسول بالإسكندرية، وذلك بعد تداول فيديو لها على صفحات السوشيال ميديا.

وكشف مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، عن سيدة تحمل رضيع، حال جلوسها أعلى الرصيف بالإسكندرية، وادعاء ناشرة الفيديو بكون الطفل مختطفا.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر) وباستدعائها وسؤالها؛ قررت أنها بتاريخ 11 الجاري، وفي أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة باب شرق، شاهدت السيدة الظاهرة بالمقطع حال قيامها بالتسول واستجداء المارة حاملةً طفلة رضيعة، فارتابت في أمرها، وقامت بتصوير المقطع.

وأمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بالمقطع (مقيمة بدائرة قسم شرطة باب شرق) وبرفقتها الطفلة الرضيعة.. وبمواجهتها قررت أنها متزوجة عرفياً من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بذات الدائرة) وبتاريخ 28-12-2025 أنجبت منه الطفلة المشار إليها، وأن جلوسها بالمكان المُشار إليه وبصحبتها الطفلة؛ بقصد التسول واستجداء المارة.

وجرى ضبط والد الطفلة، وأقر بمضمون ما سبق؛ فاتخذت الإجراءات القانونية.