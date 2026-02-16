قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد انحياز الدولة للمواطن
بسبب حفل فى كافيه.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على كروان مشاكل
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟.. اعرف حكم الشرع
نائب برلماني يعلن التبرع الكامل بأعضائه بعد الوفاة
كدمات على الرقبة.. العثور على المنتجة الإسرائيلية لمسلسل طهران ميتة في أثينا
إيقاف تنفيذ عقوبة حبس اللاعب أحمد حسام ميدو في قضية سب وقذف
طبنجات وأسلحة بيضاء.. القبض على مقاول يروج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل في القاهرة
بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر.. هل يبدأ الأربعاء أم الخميس؟
القبض على والدي رضيعة استخدماها في التسول بالإسكندرية
هو الخطيب مش عارف يجيب مهاجم؟.. عبد الجليل: إدارة الأهلي الفنية بقالها 4 سنين بتضحك على الجماهير
دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على والدي رضيعة استخدماها في التسول بالإسكندرية

القبض على والدي طفلة استخدمت في التسول بالإسكندرية
القبض على والدي طفلة استخدمت في التسول بالإسكندرية
مصطفى الرماح

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على والدي طفلة استُخدمت في التسول بالإسكندرية، وذلك بعد تداول فيديو لها على صفحات السوشيال ميديا.

وكشف مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، عن سيدة تحمل رضيع، حال جلوسها أعلى الرصيف بالإسكندرية، وادعاء ناشرة الفيديو بكون الطفل مختطفا.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر) وباستدعائها وسؤالها؛ قررت أنها بتاريخ 11 الجاري، وفي أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة باب شرق، شاهدت السيدة الظاهرة بالمقطع حال قيامها بالتسول واستجداء المارة حاملةً طفلة رضيعة، فارتابت في أمرها، وقامت بتصوير المقطع.

وأمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بالمقطع (مقيمة بدائرة قسم شرطة باب شرق) وبرفقتها الطفلة الرضيعة.. وبمواجهتها قررت أنها متزوجة عرفياً من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بذات الدائرة) وبتاريخ 28-12-2025 أنجبت منه الطفلة المشار إليها، وأن جلوسها بالمكان المُشار إليه وبصحبتها الطفلة؛ بقصد التسول واستجداء المارة.

وجرى ضبط والد الطفلة، وأقر بمضمون ما سبق؛ فاتخذت الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية اخبار وزارة الداخلية مديرية امن الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

حنان مجدي

أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

ترشيحاتنا

هاتف ايفون القابل للطي

مفاجأة للمستخدمين.. أول هاتف قابل للطي من "أبل" إليك أهم مواصفاته

هاتف Realme P4 Lite 4G

ببطارية ضخمة وقدرة شحن جبارة.. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف Realme P4 Lite 4G

جهاز لوحي

هونر تسبق سامسونج بإطلاق جهازها اللوحي الجديد Honor MagicPad 4..إليك أهم مواصفاته

بالصور

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

المزيد