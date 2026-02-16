قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء السوداني: الحرب فرضت علينا ونحن دعاة سلام
صلاح ومرموش في انتظار قرعة الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي
ناصر منسي.. من حافة الرحيل إلى رجل اللحظة في الزمالك
استثناءات محددة | من يُسمح له بالعمل بعد الثانية صباحًا في رمضان؟
مصرع شخص في حادث اصطدام قطار بمزلقان بني قره بأسيوط
منفذ هجوم شاطئ بوندي الأسترالي يمثل أمام القضاء
وكالة مهر: المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد غدا بمقر السفارة العمانية في جنيف
جدل واسع بعد حذف اسم «فلسطين» من معروضات المتحف البريطاني| إيه الحكاية؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة المصاعد في مصر خطوة لتعظيم المكون المحلي
الثانية صباحا.. مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان
بيتكوين تتراجع إلى 68 ألف دولار مع استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
بأمر القانون.. خفض ساعات العمل في رمضان لهؤلاء الموظفين
محافظات

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

شهدت محافظة الغربية خلال الساعات الأولي من صباح اليوم مغادرة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية استراحته الخاصة فضلا عن جمع متعلقاته من مكتبه الحكومي بديوان المحافظة بطنطا سعيا في العودة والتحرك إلي محل إقامته بالقاهرة تزامنا مع قرب إعلان حركة المحافظين خلال الساعات القادمة .

تفاصيل اللحظات الأخيرة 


وحرص الجندي محافظ الغربية علي وداع القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة بارسال رسالة عبر جروبات الواتساب جاء نصها  :"تشرفت بالعمل معكم، وأعتز بكل ما قدمناه معًا لخدمة المواطنين. كل التوفيق لكم في استكمال المسيرة."

مغادرة استراحه وديوان مكتبه 

وكانت آخر جولات محافظ الغربية جولة ميدانية مفاجئة داخل قرية العزيزية بمركز سمنود، حيث تجوّل المحافظ سيرًا على الأقدام بين شوارع القرية والتقى بعدد من الأهالي للتعرف على أبرز التحديات والمشكلات التي تواجههم يوميًا، مع الاستماع مباشرة إلى مطالبهم وشكاواهم على الطبيعة، في إطار حرصه على متابعة مستوى الخدمات في القرى والتواصل المباشر مع المواطنين.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على الاطلاع بنفسه على احتياجات المواطنين في مختلف المجالات، مؤكدًا أن كل ما يتم رصده سيتم رفعه للجهات المختصة للمتابعة والتنفيذ الفوري، وقال: “مشاكل الناس هي أولويتنا القصوى، وأنا هنا لأرى بعيني  وكل نقطة اشتكى منها المواطنون سنعمل على حلها بسرعة وفاعلية، لأن تحسين حياة الأهالي هو هدفنا الأساسي.

حل أزمات المواطنين 

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن محافظة الغربية تضع في مقدمة أولوياتها تحسين مستوى الخدمات في القرى وتوفير المرافق الأساسية وتنفيذ المشروعات التنموية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على أهمية التواجد الميداني والتفاعل المباشر مع المواطنين لضمان حياة كريمة لكل أسرة، وأن هذه الجولات تهدف إلى تعزيز التواصل مع الأهالي ومتابعة احتياجاتهم على أرض الواقع.

تلبية خدمات المواطنين 

وأعرب عدد من المواطنين خلال الجولة عن تقديرهم لحرص المحافظ على زيارة القرية دون أي مقدمات رسمية، والاستماع لمطالبهم مباشرة، مؤكدين أن هذا النهج يعكس اهتمام المحافظة بكل أسرة ويبعث الثقة في متابعة مشكلاتهم وحلها بسرعة. واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن الأجهزة التنفيذية تعمل كفريق واحد من أجل رفع مستوى المعيشة في كل قرية بالمحافظة، مشددًا على أن كل شكوى ستتم متابعتها ومحاسبة أي تقصير في تقديم الخدمات.

