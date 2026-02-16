رئيس الوزراء السوداني: الحرب فرضت علينا ونحن دعاة سلام

قال رئيس الوزراء السوداني، إن الحرب فرضت عليهم وإنهم دعاة سلام وليسوا دعاة حرب، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

والتقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أمس الأحد، تيتي أنطونيو، وزير خارجية جمهورية أنجولا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد وزير الخارجية بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، وبالتنسيق المتواصل بين الجانبين في القضايا الثنائية والإقليمية، مثنياً على الرئاسة الأنجولية الحكيمة للاتحاد الأفريقي خلال العام الماضي، مشيدًا بالتنسيق القائم بين البلدين وتولي أنجولا رئاسة اللجنة التوجيهية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية “النيباد”، معربًا عن التطلع للبناء على نتائج قمة تمويل البنية التحتية التي استضافتها أنجولا في أكتوبر 2025.





