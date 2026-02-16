وزير الصناعة ونيسان يرسخان مصر مركزًا إقليميًا للسيارات وإفريقيا هدفًا للتصدير

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة في مصر، مع ممثلي شركة نيسان للسيارات برئاسة المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان إفريقيا، خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية وزيادة التصدير للأسواق الإفريقية، بحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتورة ليلى شحاتة، مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، واللواء شريف الرشيدي، رئيس قطاع شؤون الصناعة، والمهندس علاء صلاح، رئيس وحدة صناعة السيارات.

واستعرض الاجتماع خطة نيسان لزيادة الإنتاج وتدريب العمالة بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وغيرها من الجهات المعنية، إلى جانب خطة الشركة لتكون أكبر مصدر للسيارات إلى إفريقيا.

وحققت نيسان تصدير نحو 25 ألف سيارة خلال السنوات الثلاث الماضية، ورفعت إنتاجها إلى 30 ألف سيارة ركوب في العام المالي الحالي، محققة صدارة السوق المحلي.

وأكد الوزير خالد هاشم أن الدولة تولي صناعة السيارات أهمية كبيرة لما تمتلكه من مزايا تنافسية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للصناعة في إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى موقع مصر الجغرافي المتميز، واتفاقيات التجارة الحرة، ومقومات الصناعة والبنية التحتية، فضلاً عن إمكانيات النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وشدد على حرص الوزارة على توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وجذب شركات عالمية للإنتاج محليًا، مؤكدًا أن السوق المصري شهد مؤخرًا نموًا ملحوظًا في عدد مصانع المكونات وحجم استثماراتها، مع حاجة السوق لتوفير مزيد من المكونات لزيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات.

وأشار المهندس محمد عبد الصمد إلى حرص الشركة على زيادة الإنتاج المحلي والتصدير لإفريقيا، داعيًا الوزير لزيارة مصنع نيسان قريبًا لافتتاح خط الإنتاج الجديد الذي سينتج 10 آلاف سيارة إضافية في السنة الأولى مع نسبة مكون محلي تتجاوز 50%، بما يعزز مساهمة السوق المصري في سلسلة القيمة العالمية لصناعة السيارات.