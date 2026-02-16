بلاش نكرر مأساة أحمد رفعت.. أمير هشام يطالب رابطة الأندية بتأجيل مباريات أول شهر رمضان

طالب الإعلامي أمير هشام من رئيس رابطة الأندية أحمد دياب بتأجيل مباريات الدورى المصرى التي يتزامن مع موعد أول أيام رمضان .

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : " صباح الفل .. أتمنى من النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية إصدار قرار بتأجيل أي مباراة يتزامن موعدها مع أول أيام شهر رمضان الكريم ولو لمدة 24 ساعة فقط.

وتابع : " بلاش نكرر مأساة أحمد رفعت الله يرحمه وأعتقد أنه مافيش ما يمنع من تعديل المواعيد، ومعتقدش ابداً ان ممكن اي فريق يعترض على كدة.

اضاف : " ياريت يكون في اهتمام جاد بالنقطة دي حرصًا على سلامة اللاعبين.