القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار
تغليظ عقوبة التهرب.. أعضاء النواب: نؤيد تعديلات قانون الخدمة العسكرية
المفوضية الأوروبية: سنشارك في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب
المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تكريم أبو الغيط في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2026
وزير الخارجية: مهتمون بتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الكينية
حزمة حماية بـ40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة | ومحلل: توسيع مظلة الدعم لهذه الفئات
وزارة الأوقاف تصدر ضوابط جديدة للاعتكاف بالمساجد خلال رمضان 2026| تعرف عليها
التضامن: بناء نموذج تعليم يابانيي في الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات
حصاد مشاركة مصر في القمة الأفريقية| القاهرة تستضيف لقاء تنسيقيا منصف العام
اتفاق مصري - ياباني مع الصحة العالمية لإطلاق مشروع للخدمات الطبية الطارئة
محمد معيط: متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري والإيرادات تفوقت على المصروفات منذ 2018
رياضة

أسماء أكبر اللاعبين المصريين سنا مشاركة في بطولات أفريقيا للأندية

باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أسماء أكبر اللاعبين المصريين سنا مشاركة في بطولات أفريقيا للأندية منذ تطبيق النظام الجديد للبطولات عام 1997 .

بطولة كأس أمم إفريقيا 

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"احصائية خاصة وحصرية .. 

أكبر اللاعبين المصريين سنا مشاركة في بطولات أفريقيا للأندية منذ تطبيق النظام الجديد للبطولات عام 1997 

المهدي سليمان ودودو الجباس يدخلان القائمة ، اكرامي يتصدر وعبد الله السعيد يتواجد في المركز الثالث

1- شريف اكرامي (بيراميدز ودجوليبا المالي) دوري أبطال أفريقيا 2024 - 41 سنة و4 شهور و28 يوم

2- عصام الحضري (وادي دجلة ودوانيس التوجولي) كاس الكونفيدرالية 2014 - 41 سنة وشهر و22 يوم

3- عبد الله السعيد (الزمالك وكايزر تشيفز) كاس الكونفيدرالية 2026 - 40 سنة و7 شهور ويوم 

4- شيكابالا (الزمالك وانيمبا النيجيري) كاس الكونفيدرالية 2025 - 38 سنة و10 شهور و14 يوم

5- وائل جمعة (الأهلي والدفاع الحسني الجديدي) كاس الكونفيدرالية 2014 - 38 سنة و8 شهور و23 يوم

6- المهدي سليمان (الزمالك وكايزر تشيفز) كاس الكونفيدرالية 2026 - 38 سنة و8 شهور و6 أيام

7- أحمد فتحي (بيراميدز وماورومو جالانتس الجنوب افريقي) - كاس الكونفيدرالية 2023 - 38 سنة و5 شهور و20 يوم

8- محمد عبد الشافي (الزمالك وساجرادا الانجولي) كاس الكونفيدرالية 2023 - 38 سنة و5 شهور و19 يوم

9- أحمد حسن (الزمالك وليوباردز الانجولي) دوري ابطال افريقيا 2013 - 38 سنة و4 شهور و20 يوم

10- دودو الجباس (بيراميدز وباور ديناموز) دوري ابطال افريقيا 2026 - 38 سنة وشهر و13 يوم".

وكانت قد طالبت الحكومة الكينية بتأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا 2027 إلى موعد لاحق، مبررة ذلك بانشغال البلاد بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المحلية المرتقبة، وما قد يصاحبها من تحديات أمنية وتنظيمية.

وأشار المسؤولون إلى أن تنظيم حدث ضخم مثل كأس أمم إفريقيا في هذه الظروف قد يضع عبئًا إضافيًا على الجهود الأمنية واللوجستية، خاصة مع استعداد البلاد للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في أغسطس 2027.

كما أكدوا أن الدول المضيفة المشتركة، وهي كينيا وتنزانيا وأوغندا، تواجه تحديات في ضمان الاستقرار الكامل وتجهيز البنية التحتية للبطولة، مشيرين إلى أن المواجهات السياسية والاجتماعية المرتبطة بالعملية الانتخابية قد تؤثر على نجاح التنظيم.

وكانت نسخة كأس أمم إفريقيا 2027 ستشهد مشاركة 24 منتخبًا، في واحدة من أكبر نسخ البطولة القارية، ما يجعل أي قرار بتأجيلها محل متابعة واسعة من الجماهير والاتحادات الرياضية في القارة.

