خالد طلعت يكشف أصغر اللاعبين المصريين مشاركة في بطولات أفريقيا منذ 1997.. شيكابالا يتصدر القائمة

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أسماء أصغر اللاعبين المصريين سنا مشاركة في بطولات أفريقيا للأندية منذ تطبيق النظام الجديد للبطولات عام 1997 .

كأس أمم إفريقيا

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"احصائية خاصة وحصرية..

أصغر اللاعبين المصريين سنا مشاركة في بطولات أفريقيا للأندية منذ تطبيق النظام الجديد للبطولات عام 1997

1- شيكابالا (الزمالك والوداد المغربي) كاس السوبر الافريقي 2003 - 16 سنة و11 شهر ويومين

2- يوسف حسن (المقاولون العرب وأرتا سولار الجيبوتي) كاس الكونفيدرالية 2020 - 17 سنة و5 شهور و8 أيام

3- رمضان صبحي (الأهلي وسيوي سبور الايفواري) كاس الكونفيدرالية 2014 - 17 سنة و6 شهور و3 أيام

4- تريزيجيه (الأهلي والزمالك) دوري أبطال أفريقيا 2012 - 17 سنة و9 شهور و21 يوم

5- محمد حمد (الزمالك وزيسكو يونايتد) كاس الكونفيدرالية 2026 - 17 سنة و10 شهور و3 أيام

6- حمزه عبد الكريم (الأهلي وشبيبة القبائل) دوري الأبطال 2025 - 17 سنة و10 شهور و21 يوم

7- رامي ربيعه (الأهلي والوداد) دوري الأبطال 2011 - 18 سنة وشهر و27 يوم

8- أحمد حمدي (الأهلي وأسيك ميموزا) دوري الأبطال 2016 - 18 سنة و4 شهور و18 يوم

9- حسام غالي (الأهلي وتوسكر الكيني) دوري أبطال أفريقيا 2000 - 18 سنة و4 شهور و25 يوم

10- أحمد فتحي (الاسماعيلي وزناكو الزامبي) دوري ابطال افريقيا 2003 - 18 سنة و5 شهور و3 أيام".

وكانت قد طالبت الحكومة الكينية بتأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا 2027 إلى موعد لاحق، مبررة ذلك بانشغال البلاد بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المحلية المرتقبة، وما قد يصاحبها من تحديات أمنية وتنظيمية.

وأشار المسؤولون إلى أن تنظيم حدث ضخم مثل كأس أمم إفريقيا في هذه الظروف قد يضع عبئًا إضافيًا على الجهود الأمنية واللوجستية، خاصة مع استعداد البلاد للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في أغسطس 2027.

كما أكدوا أن الدول المضيفة المشتركة، وهي كينيا وتنزانيا وأوغندا، تواجه تحديات في ضمان الاستقرار الكامل وتجهيز البنية التحتية للبطولة، مشيرين إلى أن المواجهات السياسية والاجتماعية المرتبطة بالعملية الانتخابية قد تؤثر على نجاح التنظيم.

وكانت نسخة كأس أمم إفريقيا 2027 ستشهد مشاركة 24 منتخبًا، في واحدة من أكبر نسخ البطولة القارية، ما يجعل أي قرار بتأجيلها محل متابعة واسعة من الجماهير والاتحادات الرياضية في القارة.