قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي
سوريا.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الأوسط
وزير الخارجية الإيراني: لدينا أفكار عملية للتوصل إلى اتفاق عادل في مفاوضات جنيف
الخارجية السعودية تدين قرار الاحتلال تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى أملاك الدولة
أرقام قياسية غير مسبوقة لمصطفى شوبير في أفريقيا.. تفاصيل
لأول مرة.. الجيش الأمريكي ينقل مفاعل نووي جوا
بعد قليل أولى جلسات محاكمة التيك توكر عمر فرج وشقيقه
حكومة الاحتلال توافق على بناء مطار دولي جديد على أطراف قطاع غزة
لو شوفت حد بلغ.. تحذير عاجل لمستخدمي الألعاب النارية
معبر رفح يستعد لاستقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية
بث مباشر | استقبال معبر رفح دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد طلعت يكشف أصغر اللاعبين المصريين مشاركة في بطولات أفريقيا منذ 1997.. شيكابالا يتصدر القائمة

شيكابالا
شيكابالا
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أسماء أصغر اللاعبين المصريين سنا مشاركة في بطولات أفريقيا للأندية منذ تطبيق النظام الجديد للبطولات عام 1997 .

كأس أمم إفريقيا 

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"احصائية خاصة وحصرية..

أصغر اللاعبين المصريين سنا مشاركة في بطولات أفريقيا للأندية منذ تطبيق النظام الجديد للبطولات عام 1997 

1- شيكابالا (الزمالك والوداد المغربي) كاس السوبر الافريقي 2003 - 16 سنة و11 شهر ويومين

2- يوسف حسن (المقاولون العرب وأرتا سولار الجيبوتي) كاس الكونفيدرالية 2020 - 17 سنة و5 شهور و8 أيام

3- رمضان صبحي (الأهلي وسيوي سبور الايفواري) كاس الكونفيدرالية 2014 - 17 سنة و6 شهور و3 أيام

4- تريزيجيه (الأهلي والزمالك) دوري أبطال أفريقيا 2012 - 17 سنة و9 شهور و21 يوم

5- محمد حمد (الزمالك وزيسكو يونايتد) كاس الكونفيدرالية 2026 - 17 سنة و10 شهور و3 أيام

6- حمزه عبد الكريم (الأهلي وشبيبة القبائل) دوري الأبطال 2025 - 17 سنة و10 شهور و21 يوم

7- رامي ربيعه (الأهلي والوداد) دوري الأبطال 2011 - 18 سنة وشهر و27 يوم

8- أحمد حمدي (الأهلي وأسيك ميموزا) دوري الأبطال 2016 - 18 سنة و4 شهور و18 يوم

9- حسام غالي (الأهلي وتوسكر الكيني) دوري أبطال أفريقيا 2000 - 18 سنة و4 شهور و25 يوم

10- أحمد فتحي (الاسماعيلي وزناكو الزامبي) دوري ابطال افريقيا 2003 - 18 سنة و5 شهور و3 أيام".

وكانت قد طالبت الحكومة الكينية بتأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا 2027 إلى موعد لاحق، مبررة ذلك بانشغال البلاد بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المحلية المرتقبة، وما قد يصاحبها من تحديات أمنية وتنظيمية.

وأشار المسؤولون إلى أن تنظيم حدث ضخم مثل كأس أمم إفريقيا في هذه الظروف قد يضع عبئًا إضافيًا على الجهود الأمنية واللوجستية، خاصة مع استعداد البلاد للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في أغسطس 2027.

كما أكدوا أن الدول المضيفة المشتركة، وهي كينيا وتنزانيا وأوغندا، تواجه تحديات في ضمان الاستقرار الكامل وتجهيز البنية التحتية للبطولة، مشيرين إلى أن المواجهات السياسية والاجتماعية المرتبطة بالعملية الانتخابية قد تؤثر على نجاح التنظيم.

وكانت نسخة كأس أمم إفريقيا 2027 ستشهد مشاركة 24 منتخبًا، في واحدة من أكبر نسخ البطولة القارية، ما يجعل أي قرار بتأجيلها محل متابعة واسعة من الجماهير والاتحادات الرياضية في القارة.

شيكابالا الاهلي الزمالك خالد طلعت بطولة افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

عداد الغاز

متحدث البترول يكشف عن حقيقة وصول تكلفة عداد الغاز لـ60 ألف جنيه

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

مباراة الجيش الملكي والأهلي

بيان رسمي من الجيش الملكي على أحداث الشغب خلال مواجهة الأهلي

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

ترشيحاتنا

عبدالله السعيد

أرقام غير مسبوقة لـ عبدالله السعيد.. تفاصيل

شيكابالا

خالد طلعت يكشف أصغر اللاعبين المصريين مشاركة في بطولات أفريقيا منذ 1997.. شيكابالا يتصدر القائمة

سمير كمونة

كمونة: لا تتعجلوا الحكم على كامويش.. وبن رمضان بدأ يستعيد مستواه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد