قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«مول برميلان» بالشيخ زايد.. تجربة تسوق وترفيه متكاملة
وزير خارجية إيران يتوجه إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع واشنطن
لمة رمضان وصلة الرحم.. سماح عبد الفتاح توجه نصائح للأسرة في الشهر الكريم
رؤية هلال شهر رمضان.. متى يبدأ الصيام
مرتبات الصحفيين في مصر.. أحمد موسى يسلط الضوء على أزمة الأجور والتعيينات
وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى
إيفان أوس: أوكرانيا تؤكد استمرار الدعم الأوروبي رغم المفاوضات مع روسيا
المالية عن زيادة الأجور والمعاشات: الحكومة تعكف على إعداد حزمة تحسينات
توروب: فخور بالأداء أمام الجيش الملكي.. وسيطرتنا كانت كاملة رغم التعادل
لا عقوبة بحرمان الأهلي من الجماهير.. واللائحة تنص على غرامة مالية فقط
السلطة الفلسطينية: قرار إسرائيل بشأن أراضي الضفة الغربية خطة لتكريس الاحتلال
الدوري الإسباني| أول تعليق من سيميوني بعد خسارة أتلتيكو مدريد من فاليكانو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

رمضان يوم اي
رمضان يوم اي
محمد غالي

مع اقتراب شهر رمضان المبارك 1447 هـ، تتجه أنظار الصائمين إلى الإعلان الرسمي عن موعد بداية الشهر الكريم، وسط استعدادات روحانية وشعبية واسعة لاستقباله، وفي هذا الإطار كشفت أعلنت دار الإفتاء المصرية أن مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 2026 ستجرى مع غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026.

وذلك من خلال 7 لجان شرعية وعلمية منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار الإجراءات الرسمية المعتمدة لتحري رؤية الهلال.

رمضان يوم اي

موعد بداية شهر رمضان

وأوضحت الدار أن اللجان تضم متخصصين من دار الإفتاء، وهيئة المساحة المصرية، والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وذلك وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية الدقيقة المعتمدة في تحديد بدايات الشهور الهجرية.

بث مباشر لنتيجة استطلاع الهلال


وأكدت دار الإفتاء أن نتيجة استطلاع هلال رمضان سيتم إعلانها وبثها على الهواء مباشرة، بما يتيح للمواطنين متابعة البيان الرسمي في أجواء روحانية متزامنة مع استقبال الشهر الكريم، مشددة على ضرورة تحري الدقة وعدم الالتفات إلى ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي من معلومات غير مؤكدة بشأن موعد بداية الشهر.

وشددت الدار على أنها الجهة الوحيدة المنوط بها شرعا وقانونا إعلان نتيجة رؤية هلال شهر رمضان المبارك داخل مصر.

رمضان يوم اي


من جانبه، أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هلال شهر رمضان سيولد عقب حدوث الاقتران المركزي في تمام الساعة 02:02 ظهرا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، الموافق 29 شعبان 1447 هـ، وهو يوم تحري الرؤية الشرعية.

وأشار المعهد إلى أن القمر سيغرب بعد الشمس في ذلك اليوم بفارق يتراوح بين 3 و4 دقائق في القاهرة ومكة المكرمة، بينما تتراوح مدة مكثه بعد غروب الشمس في عدد من العواصم العربية والإسلامية بين دقيقة و12 دقيقة، ما يجعل إمكانية رؤية الهلال واردة وفقا للضوابط الشرعية المعتمدة.

رمضان يوم اي

غرة رمضان فلكيا

ووفقا للحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد، يكون يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 متمما لشهر شعبان، على أن تكون غرة شهر رمضان فلكيا يوم الخميس 19 فبراير 2026، في انتظار الإعلان الرسمي من دار الإفتاء المصرية عقب استطلاع الهلال مساء يوم الرؤية.

وكان موعد شهر رمضان قد تصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية، عقب إعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية أن غرة الشهر الكريم ستوافق فلكيا الخميس 19 فبراير 2026، فيما تشير الحسابات إلى أن أول أيام عيد الفطر سيكون السبت 21 مارس 2026، مع ترقب البيان الرسمي من الجهات المختصة.

ويبقى الإعلان النهائي لبداية شهر رمضان مرهونا بنتيجة الرؤية الشرعية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية مساء يوم تحري الهلال، وسط ترقب واسع من المواطنين، في انتظار البيان الرسمي الذي يحسم موعد أول أيام الصيام ويضع حدا لكل التقديرات الفلكية المتداولة.

شهر رمضان المبارك دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك موعد بداية شهر رمضان شهر رمضان رمضان يوم اي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

ترشيحاتنا

روما

روما يتعادل مع نابولي 2-2 في الدوري الإيطالي

سموحة

ديربي الإسكندرية | قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد في الدوري

كامويش

بينط في حمام سباحة.. سهام صالح تهاجم مهاجم الأهلي بعد التعادل أمام الجيش المغربي

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد