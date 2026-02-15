الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

مع اقتراب شهر رمضان المبارك 1447 هـ، تتجه أنظار الصائمين إلى الإعلان الرسمي عن موعد بداية الشهر الكريم، وسط استعدادات روحانية وشعبية واسعة لاستقباله، وفي هذا الإطار كشفت أعلنت دار الإفتاء المصرية أن مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 2026 ستجرى مع غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026.

وذلك من خلال 7 لجان شرعية وعلمية منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار الإجراءات الرسمية المعتمدة لتحري رؤية الهلال.

موعد بداية شهر رمضان

وأوضحت الدار أن اللجان تضم متخصصين من دار الإفتاء، وهيئة المساحة المصرية، والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وذلك وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية الدقيقة المعتمدة في تحديد بدايات الشهور الهجرية.

بث مباشر لنتيجة استطلاع الهلال



وأكدت دار الإفتاء أن نتيجة استطلاع هلال رمضان سيتم إعلانها وبثها على الهواء مباشرة، بما يتيح للمواطنين متابعة البيان الرسمي في أجواء روحانية متزامنة مع استقبال الشهر الكريم، مشددة على ضرورة تحري الدقة وعدم الالتفات إلى ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي من معلومات غير مؤكدة بشأن موعد بداية الشهر.

وشددت الدار على أنها الجهة الوحيدة المنوط بها شرعا وقانونا إعلان نتيجة رؤية هلال شهر رمضان المبارك داخل مصر.

من جانبه، أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هلال شهر رمضان سيولد عقب حدوث الاقتران المركزي في تمام الساعة 02:02 ظهرا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، الموافق 29 شعبان 1447 هـ، وهو يوم تحري الرؤية الشرعية.

وأشار المعهد إلى أن القمر سيغرب بعد الشمس في ذلك اليوم بفارق يتراوح بين 3 و4 دقائق في القاهرة ومكة المكرمة، بينما تتراوح مدة مكثه بعد غروب الشمس في عدد من العواصم العربية والإسلامية بين دقيقة و12 دقيقة، ما يجعل إمكانية رؤية الهلال واردة وفقا للضوابط الشرعية المعتمدة.

غرة رمضان فلكيا

ووفقا للحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد، يكون يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 متمما لشهر شعبان، على أن تكون غرة شهر رمضان فلكيا يوم الخميس 19 فبراير 2026، في انتظار الإعلان الرسمي من دار الإفتاء المصرية عقب استطلاع الهلال مساء يوم الرؤية.

وكان موعد شهر رمضان قد تصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية، عقب إعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية أن غرة الشهر الكريم ستوافق فلكيا الخميس 19 فبراير 2026، فيما تشير الحسابات إلى أن أول أيام عيد الفطر سيكون السبت 21 مارس 2026، مع ترقب البيان الرسمي من الجهات المختصة.

ويبقى الإعلان النهائي لبداية شهر رمضان مرهونا بنتيجة الرؤية الشرعية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية مساء يوم تحري الهلال، وسط ترقب واسع من المواطنين، في انتظار البيان الرسمي الذي يحسم موعد أول أيام الصيام ويضع حدا لكل التقديرات الفلكية المتداولة.