قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف في خان يونس
مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور
اليوم.. الاستماع للمرافعة في محاكمة 71 متهمًا بقضية الهيكل الإداري للإخوان
سعر أقل دولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم 16-2-2026
إيطاليا.. القبض على مراهق مصري بحوزته عبوة شديدة الانفجار في بولونيا
تمهيدا لاستثماره.. إدارة الزمالك تبدأ إخلاء ممر بوابة شارع جامعة الدول
تصعيد غير مسبوق بطائرات ودبابات الاحتلال.. الكشف عن خطة اعتداء شاملة في الضفة
دار الإفتاء: يجب الالتزام بما يصدره المفتي في تحديد بداية شهر رمضان
مواعيد المترو والقطارات في رمضان 2026 بعد التعديل الرسمي
الحر مستمر.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
بضمان محل الإقامة.. إخلاء سبيل المتهمين في واقعة العثور على أجنة بشرية بالمنيا
في بيان ختامي.. القمة الأفريقية تؤكد الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

«مول برميلان» بالشيخ زايد.. تجربة تسوق وترفيه متكاملة

مول برميلان
مول برميلان
رنا عبد الرحمن

استعرض الإعلامي أحمد موسى أبرز مميزات مول برميلان؛ بعد افتتاح المرحلة الأولى منه خلال اليومين الماضيين، مؤكدًا أنه يمثل إضافة قوية لمنطقة الشيخ زايد.

وخلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، أشار موسى إلى أن المول يقع في موقع استراتيجي بالمدينة، ويضم مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية، ويتبع مجموعة كليوباترا المملوكة للنائب محمد أبو العينين.

وأوضح أن «برميلان» يجمع بين التسوق والترفيه في مكان واحد، حيث يضم قاعات سينما، ومساحات مخصصة للأنشطة الترفيهية؛ ما يجعله نقطة جذب للزوار والسياح.

وأشار إلى أن المول يعمل على مدار 24 ساعة، ويوفر خدمات متكاملة للمواطنين والسائحين، مع جراجات وباركينج أعلى وأسفل المبنى؛ لتسهيل حركة السيارات، وحل أزمة الانتظار.

وأضاف موسى أن الموقع المميز على محور 26 يوليو، مع إنشاء محطة مونوريل أمام المول مباشرة؛ يسهل الوصول إليه، مشيرًا إلى الإقبال الكبير على العروض التجارية، وسط حضور كثيف من المتسوقين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

بطاقة التموين

400 جنيه على بطاقة التموين.. موعد صرف منحة رمضان ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

ترشيحاتنا

نهال طايل

نهال طايل تكشف عن ذكريات أول أجر في مسيرتها الإعلامية: لحظة لا تنسى

كاميليا

كاميليا تكشف الأسرار.. قصة زواجها المبكر وتأثير الأمومة على خططها الفنية

كاميليا

بعد 18 عاما من الانتظار.. كاميليا تكشف رحلة صراعها مع الإنجاب وتستقبل طفلها الأول

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

