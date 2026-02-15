«مول برميلان» بالشيخ زايد.. تجربة تسوق وترفيه متكاملة

استعرض الإعلامي أحمد موسى أبرز مميزات مول برميلان؛ بعد افتتاح المرحلة الأولى منه خلال اليومين الماضيين، مؤكدًا أنه يمثل إضافة قوية لمنطقة الشيخ زايد.

وخلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، أشار موسى إلى أن المول يقع في موقع استراتيجي بالمدينة، ويضم مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية، ويتبع مجموعة كليوباترا المملوكة للنائب محمد أبو العينين.

وأوضح أن «برميلان» يجمع بين التسوق والترفيه في مكان واحد، حيث يضم قاعات سينما، ومساحات مخصصة للأنشطة الترفيهية؛ ما يجعله نقطة جذب للزوار والسياح.

وأشار إلى أن المول يعمل على مدار 24 ساعة، ويوفر خدمات متكاملة للمواطنين والسائحين، مع جراجات وباركينج أعلى وأسفل المبنى؛ لتسهيل حركة السيارات، وحل أزمة الانتظار.

وأضاف موسى أن الموقع المميز على محور 26 يوليو، مع إنشاء محطة مونوريل أمام المول مباشرة؛ يسهل الوصول إليه، مشيرًا إلى الإقبال الكبير على العروض التجارية، وسط حضور كثيف من المتسوقين.