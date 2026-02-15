انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

انضم كل من مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان وحامد الشراب وأحمد هشام للمسلسل الإذاعي فات المعاش عبر محطة راديو إنرجي 92.1 المقرر إذاعته في الموسم الرمضاني المرتقب.

أبطال مسلسل فات المعاش

مسلسل فات المعاش بطولة أكرم حسني ومن تأليف مصطفى عسكر وحامد الشراب وإخراج زهرة رامي مدير إدارة الإنتاج الدرامي في إنرجي.

وتم التعاقد مع فريق العمل الجديد بحضور المدير التنفيذي للإذاعة عايدة سعودي، مع وضع اللمسات الأخيرة على الخريطة الدرامية لشهر رمضان عبر راديو إنرجي.

مسلسل عين سحرية

وتشارك سما إبراهيم ايضا فى مسلسل “عين سحرية” الذى يشارك فى الماراثون الرمضاني وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج سدير مسعود، ومن بطولة عصام عمر، باسم سمرة، سما إبراهيم، عمرو عبد الجليل، فيدرا، جنا الأشقر، ويعد من الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل نظرًا لطبيعة قصته التشويقية وفريقه الفني والتمثيلي.

أعمال سما إبراهيم

وكانت سما إبراهيم، شاركت في بطولة مسلسل شهادة معاملة أطفال، مع الفنان محمد هنيدي، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.