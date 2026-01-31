يشاركها فيه عصام عمر.. سما ابراهيم تتحدث عن مسلسلها الجديد عين سحرية

تحدثت الفنانة سما إبراهيم، عن كواليس مشاركتها في مسلسل عين سحرية، خلال حفل الشركة المتحدة للإعلان عن قائمة مسلسلاتها في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2026.

وقالت سما إبراهيم، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد: «أنا بشارك في رمضان بمسلسل عين سحرية مع عصام عمر وباسم سمرة وإخراج المتميز الرائع السدير مسعود ومن حسن حظي أن أنا للمرة الثانية مع عصام وباسم لأن العمل معاهم ممتع جدا».

وتابعت سما إبراهيم: «عين سحرية عمل مختلف ومزيج ما بين عمل اجتماعي وفيه ساسبانس وإثارة وإن شاء الله يبقى مختلف ومميز ويمتع الناس استنونا في عين سحرية إن شاء الله».

وأضافت، سما إبراهيم: «المخرج سدير مسعود شديد الحساسية في تعامله مع كل التفاصيل وكل المشاهد والتصوير والصوت وتفاصيل العمل نفسها هتستمتعوا بتجربة مختلفة بإذن الله».

وحول شهر رمضان المبارك، قالت سما إبراهيم: «بقضي وقتي في رمضان ما بين العبادة وما بين العمل والبيت .. وكل سنة وحضراتكم طيبين ومتهنيين وسعداء ويا رب توازنوا ما بين شغلكم وعبادتكم والمشاهدة اللطيفة الممتعة اللي تأثر في وجدانكم وفي الفكر».

مسلسل عين سحرية

المسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج سدير مسعود، ومن بطولة عصام عمر، باسم سمرة، سما إبراهيم، عمرو عبد الجليل، فيدرا، جنا الأشقر، ويعد من الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل نظرًا لطبيعة قصته التشويقية وفريقه الفني والتمثيلي.

أعمال سما إبراهيم

كانت سما إبراهيم، شاركت في بطولة مسلسل شهادة معاملة أطفال، مع الفنان محمد هنيدي، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمال.

كما شاركت سما إبراهيم، في مسلسل قلبي ومفتاحه مع آسر ياسين ومي عز الدين، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم. من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub سعدي-جوهر.