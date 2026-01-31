قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21
كتل هوائية صحراوية وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة
رئيس الوزراء يفتتح أول فنادق بجامعة المنيا
مصر: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار بغزة تهدد المسار السياسي
رفض يشترى لها علبة سجاير .. والدة قتيل البحيرة تفجر مفاجأة بشأن الزوجة المتهمة
بالأسماء ورقم الجلوس .. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%
صحة غزة: استشهاد 31 شخصاً في هجمات الجيش الاحتلال على القطاع
إلغاء فترات التوقف لشرب المياه في المسابقات المحلية
لأول مرة.. محمد صلاح وهالاند بين كبار دافعي الضرائب في بريطانيا
دوري أبطال أفريقيا.. ديانج يتعادل لـ الأهلي أمام يانج أفريكانز بالدقيقة 60
رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا
وزير الخارجية يلتقي بممثلي منظمات ومكاتب الاتحاد الأفريقي في مصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
إلغاء فترات التوقف لشرب المياه في المسابقات المحلية

إسلام مقلد

اتخذت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا يقضي بإلغاء فترات التوقف المخصصة لشرب المياه خلال مباريات جميع المسابقات المحلية، في خطوة تنظيمية جديدة تتعلق بإدارة زمن المباريات وآليات تطبيق لوائح التحكيم. 

ويعني القرار أن اللقاءات ستستكمل دون منح فترات توقف قصيرة للاعبين لشرب المياه، والتي كان يتم اللجوء إليها في بعض الظروف المناخية أو خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

ويأتي هذا التوجه في إطار صلاحيات لجنة الحكام المتعلقة بتنظيم سير المباريات وتوحيد آليات إدارتها، بما يتماشى مع رؤية اللجنة لشكل المنافسات المحلية خلال الفترة المقبلة، سواء على مستوى الدوري أو بطولات الكأس ومختلف الفئات السنية.

لجنة الحكام الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد المصري شرب المياه لوائح التحكيم

