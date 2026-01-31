إلغاء فترات التوقف لشرب المياه في المسابقات المحلية

اتخذت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا يقضي بإلغاء فترات التوقف المخصصة لشرب المياه خلال مباريات جميع المسابقات المحلية، في خطوة تنظيمية جديدة تتعلق بإدارة زمن المباريات وآليات تطبيق لوائح التحكيم.

ويعني القرار أن اللقاءات ستستكمل دون منح فترات توقف قصيرة للاعبين لشرب المياه، والتي كان يتم اللجوء إليها في بعض الظروف المناخية أو خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

ويأتي هذا التوجه في إطار صلاحيات لجنة الحكام المتعلقة بتنظيم سير المباريات وتوحيد آليات إدارتها، بما يتماشى مع رؤية اللجنة لشكل المنافسات المحلية خلال الفترة المقبلة، سواء على مستوى الدوري أو بطولات الكأس ومختلف الفئات السنية.