ترامب : انسحاب الولايات المتحدة قريبا من العملية العسكرية في إيران

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ⁠ترامب، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد للانسحاب من العملية العسكرية في إيران، لكنها "ستنسحب في المستقبل القريب جداً".

وأشار ترامب إلى أن بلاده لا تحتاج إلى أي مساعدة من أطراف أخرى لتأمين مرور السفن عبر مضيق هرمز، مؤكداً أن البحرية وسلاح الجو الإيرانيين، إضافة إلى قيادتهم، قد تم تحييدهم بالكامل.

كما انتقد ترامب حلفاءه في الناتو، قائلاً إنهم وافقوا على حرب الولايات المتحدة على إيران لكنهم لم يقدموا الدعم في مسألة مضيق هرمز، واصفاً موقفهم بأنه خيب أمله. وأوضح أنه لا يحتاج إلى موافقة الكونغرس للخروج من الحلف إذا لزم الأمر.

وتطرق الرئيس الأمريكي إلى الاتفاق النووي الذي وقعه سلفه باراك أوباما مع إيران، مؤكداً أنه لو لم ينهه، لكانت الولايات المتحدة على شفا حرب نووية. وأضاف أن بلاده تسعى لأن يكون على رأس إيران أشخاص أفضل، ولن تسمح لها بامتلاك سلاح نووي.