تريزيجيه يحتفل بثلاثية الأهلي في القمة: دائما أنتم رقم واحد

احتفل اللاعب محمود حسن تريزيجيه بفوز الأهلي على الزمالك بثلاثية نظيفة في مباراة القمة، من خلال «ستوري» نشرها عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام».

وشارك تريزيجيه صورة لجماهير الأهلي عقب المباراة، وعلّق عليها قائلًا: «دائمًا وأبدًا أنتم رقم واحد»، في رسالة دعم واحتفال بالفوز الكبير الذي حققه الفريق الأحمر.

وتفاعل جمهور الأهلي مع منشور تريزيجيه، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق خلال اللقاء وتحقيقه انتصارًا كبيرًا على غريمه التقليدي الزمالك.

اشتعال المنافسة على الدوري المصري

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.