الإصلاح ضرورة.. لميس الحديدي تحتفل مع خالد مرتجي بثلاثية الأهلي

احتفلت الإعلامية لميس الحديدي بفوز النادي الأهلي على الزمالك بثلاثية، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، جمعتها بـ خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، خلال حفل زفاف زياد الدماطي شقيق محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي.

وعلّقت لميس الحديدي على الصورة قائلة: «صورة النصر والثلاثة مع خالد مرتجي الأهلاوي العظيم أمين صندوق النادي الأهلي في فرح أهلاوي جدًا.. حفل زفاف زياد الدماطي شقيق محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي.. الإصلاح ضرورة لكن دلوقتي نحتفل».

وتفاعل عدد كبير من جمهور الأهلي مع منشور لميس الحديدي، معبرين عن سعادتهم بالفوز الكبير على الزمالك في مباراة القمة

اشتعال المنافسة على الدوري المصري

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.