روسيا تتهم أمريكا وبريطانيا وفرنسا بزعزعة الاستقرار العالمي

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تتجاهل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتنخرط في مخططات مزعزعة للاستقرار بمشاركة دول غير نووية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها : الطابع الدفاعي لحلف الناتو أصبح منذ زمن طويل مجرد أسطورة سياسية.

وأضافت الخارجية الروسية في بيانها: المساعي النووية لبريطانيا وفرنسا تمثل استمرارا لنهج التهرب من الانضمام إلى اتفاقيات الحد من الأسلحة.

وذكرت الوزارة الروسية أن توسع حلف الناتو إلى حدود روسيا يمثل عدوانا جيوسياسيا زاحفا

كما أشارت الخارجية الروسية أيضا إلى مسؤولية الغرب في تدهور العلاقات بين الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

وإختتمت الخارجية الروسية بيانها بالقول : معظم الدول الأوروبية لا تتخلى عن نهجها العدائي وتواصل البحث عن سبل لإلحاق الضرر بروسيا عبر نظام كييف.