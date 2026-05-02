أندية وادى دجلة تحصد 3 ذهبيات في البطولة الإفريقية للجمباز الإيقاعي

أعلنت أندية وادى دجلة عن تحقيق إنجاز جديد يُضاف إلى سجل نجاحاتها الرياضية، بعد تتويج بطلاتها ولاعبات منتخب مصر للجمباز الإيقاعي، بتول خالد، ياسمين أشرف، مروة حسام الدين، رؤى وائل، مريم سمير، وجودي محمد، بلقب البطولة الإفريقية للجمباز الإيقاعي.

نجحت بطلات وادى دجلة في حصد ثلاث ميداليات ذهبية خلال منافسات البطولة، بعدما تُوِّجن بالمركز الأول في أداء الفريق، إلى جانب الفوز بذهبية منافسات الكرة، وذهبية منافسات الطوق، وذهبية منافسات الصولجان، ليواصلن كتابة فصل جديد من التألق للجمباز المصري على الساحة الإفريقية.

ويأتي هذا الإنجاز القاري تتويجًا لجهود أندية وادى دجلة في تطوير بطلاتها ودعمهن وفق منظومة رياضية متكاملة تقوم على الإعداد القوي والتطوير المستمر، بما يعكس ريادة النادي في رياضة الجمباز الإيقاعي ويؤكد نجاح استراتيجيته في إعداد بطلات قادرات على المنافسة وحصد الألقاب على المستويين القاري والدولي.

وفي السياق ذاته، جاءت مشاركة منتخب مصر للجمباز الإيقاعي في البطولة الإفريقية ضمن توجهات الاتحاد المصري للجمباز لتعزيز الحضور المصري على الساحة القارية، وتوفير فرص احتكاك قوية للاعبات مع أبرز منتخبات إفريقيا، بما يسهم في تطوير المستوى الفني وصقل الخبرات التنافسية استعدادًا للاستحقاقات الكبرى المقبلة.

وقد عكست بطلات وادى دجلة خلال البطولة مستوى مميزًا من الأداء، ليؤكدن مكانتهن كأحد أبرز النماذج الواعدة في الجمباز الإيقاعي الإفريقي، ويواصلن ترسيخ اسم وادى دجلة كمنصة رائدة لصناعة الأبطال.

ويُذكر أن أندية وادى دجلة تولي اهتمامًا كبيرًا بقاعدة الناشئين في رياضة الجمباز الإيقاعي، حيث تمتلك واحدة من أكبر الأكاديميات المتخصصة في مصر، والتي تضم أكثر من ثلاثة وعشرين ألف لاعب ولاعبة بمختلف المراحل العمرية، وتعمل من خلال نخبة من أفضل المدربين على تعليم أساسيات اللعبة وصقل مهارات المواهب الواعدة.

وقد نجحت الأكاديمية في تحقيق نتائج متميزة على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب الاستعداد للمشاركة في بطولة إفريقيا للجمباز الإيقاعي بجنوب إفريقيا بمشاركة منتخب مصر (كبار وناشئات)، في تأكيد جديد على قوة منظومة الإعداد والتطوير داخل أندية وادى دجلة ودورها في صناعة أبطال قادرين على المنافسة عالميًا.