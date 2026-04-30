محمد الشيخ: وادي دجلة ينافس على كل المستويات.. وأمتلك لاعبين «رجالًا»

أعرب محمد الشيخ، مدرب وادي دجلة، عن سعادته بالانتصار الكبير الذي حققه فريقه على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل هدف في الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد الشيخ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «لاعبو فريق وادي دجلة رجالة وبشكرهم على ما يقدموه هذا الموسم.. وبشكر الإدارة أيضًا على مجهوداتها طوال الموسم».

وأردف قائلًا: «لا ننظر للأمور السلبية ونقوم بإصلاح الأخطاء، حاولنا المحافظة على الكلين شيت في مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري وبعدما تقدمنا برباعية نظيفة استقبلنا هدفًا وهو ما أشعر اللاعبين ببعض الحزن ولكني أبلغتهم بألا يحزنوا وهذه كرة القدم».

وأشار الشيخ إلى أن فريق وادي دجلة ينافس على كل المستويات ووصل إلى الدور نصف النهائي من كأس الرابطة، وهو حاليًا يتصدر مجموعة الهبوط بالدوري المصري.

وحول سفره إلى بريطانيا للمعايشة، قال الشيخ: «بدأت كورسات اليويفا في ويلز وإن شاء الله هكمل.. وحضرت 4 مباريات هناك»، مضيفًا: «أنا حضرت مباريات في وسط الجدول في الدرجة الثانية وفارق كواليتي اللاعبين بينا وبينهم ليس بعيد، الفارق فقط في الإمكانيات والملاعب».

وفي سياق آخر، رأى الشيخ أن محمد عبد العاطي لاعب وادي دجلة يستحق التواجد مع منتخب مصر في مركز صناعة اللعب.