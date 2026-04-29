مرحلة الهبوط.. تشكيل الاتحاد السكندري ووادي دجلة بالدوري

أعلن ميلود حمدي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة وادي دجلة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

الدفاع: خالد عبد الفتاح – محمود علاء - عبد الرحمن جودة - كريم الديب

الوسط: محمد مجدي أفشة – سيفوري إيزاك - محمود عماد

الهجوم يسري وحيد – عبد الرحمن مجدي – جون إيبوكا.

بينما جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي :-

حراسة المرمى: عمرو حسام.

الدفاع: سيف تقا – حمزة حسان – أحمد رضا – شادي ماهر.

الوسط: زيزو - محمد رجب - ميس كاندورب.

الهجوم: بولي ترويه - دانيال ميشكيتش- رحيم.