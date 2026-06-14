نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

اعتمد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، بحضور الدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وسط ترقب كبير من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة النتائج.

وجاءت نسب النجاح في نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية كالتالي: بلغت نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية الأزهرية 83.07%، بينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية الأزهرية 71.64%، ليكون الفصل الدراسي الثاني 2026 قد شهد نتائج مميزة.





رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

أعلن الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية عبر الرابط الرسمي التالي: (https://natiga.azhar.eg/)، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن النتائج فور اعتمادها.

تمثل بوابة الأزهر الشريف للنتائج 2026 المنصة الرسمية المعتمدة لإعلان نتائج طلاب الأزهر في مختلف المراحل الدراسية، سواء سنوات النقل أو الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية.

الاستعلام عن نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2026

يستطيع طلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026 فور إعلانها رسميًا، وبحد أقصى غدًا الإثنين 15 يونيو 2026.

وتوفر بوابة الأزهر الشريف خدمة الحصول على النتائج إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمعهد الأزهري. وبعد الاطلاع على النتيجة، يمكن للطالب وولي أمره استخراج بيان النجاح واستكمال إجراءات التقديم للمرحلة الدراسية التالية استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2026-2027.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج عبر الرابط الرسمي.

الضغط على أيقونة "خدمات الأزهر الشريف".

اختيار "نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2026" أو "نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026" للفصل الدراسي الثاني.

تحديد المنطقة الأزهرية التابع لها الطالب.

إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على زر "الاستعلام".

الانتظار لبضع ثوانٍ حتى تظهر النتيجة متضمنة المجموع الكلي ودرجات المواد.



خدمات بوابة الأزهر الشريف

تقدم بوابة الأزهر الشريف مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية، يأتي في مقدمتها إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية، ونتائج شهادات القراءات 2026 الدور الأول، بالإضافة إلى نتيجة مسابقة الأزهر الشريف السنوية للقرآن الكريم 2025-2026.

كما توفر البوابة خدمات إلكترونية أخرى متنوعة متاحة للطلاب وأولياء الأمور، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المبذول للحصول على الخدمات التعليمية.

موعد الدور الثاني للطلاب غير الناجحين

من المنتظر رفع نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية إلكترونيًا عبر بوابة الأزهر الشريف، بما يتيح لأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج أبنائهم في مختلف المحافظات.

أما الطلاب الذين لم يحققوا نسبة النجاح المطلوبة، فسيؤدون امتحانات الدور الثاني المقرر انطلاقها يوم السبت 1 أغسطس 2026، وذلك بعد الانتهاء من إعلان نتائج الدور الأول وتظلمات الطلاب.

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