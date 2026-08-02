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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بيت الزكاة والصدقات يقرّر صرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية على مستوى الجمهورية

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
إيمان طلعت

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء، بصرف 500 جنيه إضافية على الإعانة التي تصرف لمستحقي الدعم الشهري، وتأتي هذه المنحة الإضافية لمساعدة هؤلاء المستحقين على توفير احتياجاتهم وإدخال السرور عليهم بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وأعلن «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم، عن بدء صرف الإعانة الشهرية اليوم الأحد الموافق 2 من أغسطس 2026م، متضمنة منحة المولد النبوي الشريف، دعمًا لهؤلاء المستحقين في مواجهة أعباء الحياة؛ وذلك عن طريق مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأشار «بيت الزكاة والصدقات» إلى أن صرف الإعانة الشهرية يندرج تحت برنامج «سند»؛ لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمُّل نفقات الحياة، مؤكدًا استمرار تقديم مختلف أوجه الدعم من مساعدات مالية وغذائية، وكفالة الأيتام، ورعاية المرضى، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والمساهمة في تيسير زواج الفتيات غير القادرات، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة مولد سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

المولد النبوي بيت الزكاة والصدقات بيت الزكاة والصدقات يصرف 500 جنية لمستحقي الاعانة

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