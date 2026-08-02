قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقارير تركية: محمد صلاح يقترب بقوة من «طرابزون سبور» التركي
مسئول إيراني يكشف خروج مواقع إنتاج غاز عن الخدمة .. وعامان لعودتها
إعلامي يكشف كواليس جديدة في أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك
«كارتيرون» يستعيد ذكرياته مع الزمالك: معسكر شاق أعاد الفريق إلى منصات التتويج
«العين بالعين» .. إيران تحذّر أمريكا: سنرد بقوة على أي «عدوان» جديد
لماذا ميناء دمياط؟.. خبير اقتصادي يكشف علامات استفهام حول استهداف سفينة التغويز وحقيقة تأثيرها على الغاز
موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات 2026
تقرير بريطاني: الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض.. والأسباب صادمة
محاكمة 3 متهمين فى قضية تنظيم الجبهة.. اليوم
تأييد الحبس 6 أشهر على البلوجر «بطة ضياء» بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
نواب: الإيرادات التاريخية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعكس نجاح خطط جذب الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي
ضبط قضايا عُملة بقيمة 7 ملايين جنيه .. وهذه عقوبة الجريمة طبقًا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء يدخل الجنة .. ردده يرزقك الله الفردوس الأعلى

الجنة
الجنة
إيمان طلعت

دعاء يدخل الجنة، يبحث الكثير من المسلمين عن دعاء طلب دخول الجنة، وعدد درجات الجنة مائة درجة يسعى في عباداته ومعاملاته لرضا الله عز وجل والفوز بالجنة، وفي وصف الجنة؛ قال العلماء: طعام لحم، وفواكه، وطير، أمّا شرابها فلا يذهب العقل، ولا يُسكر، ودعاء دخول الجنة ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ.

ويُستحب في دعاء طلب دخول الجنة أن يقول المسلم اللَّهُمَّ يا خير من سئل وأجود من أعطى وأكرم من عفا وأعظم من غفر، وأعدل من حكم وأصدق من حدث وأوفى من وعد وأبصر من راقب وأسرع من حاسب وأرحم من عاقب، وأحسن من خلق وأحكم من شرع وأحق من عُبد وأولى من دعي وأبر من أجاب.

دعاء يدخل الجنة

اللهم نجني من النار، وأسألك مغفرة بالليل والنهار. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

تحصنت من كل سوء
اللَّهُمَّ سبحانك، اللهم بابك مفتوح للراغبين، وخيرك مبذول للطالبين، فاهدني هدى المهتدين ولا تجعلني من الغافلين، واغفر لي يوم الدين، وأسألك اللهم صبرًا جميلًا، وفرجًا قريبًا، وقولًا صادقًا، وأجرًا عظيمًا.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: ( كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا فِي الْحَلْقَةِ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَلَمَّا رَكَعَ وَسَجَدَ فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ، بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، الْمَنَّانُ، يَا بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، إِنِّي أَسْأَلُكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَتَدْرُونَ بِمَ دَعَا اللَّهَ ؟

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

-اللهم اني اسالك ايمانا دائما اللهم اني اسالك قلبا خاشعا اللهم اني اسالك علما نافعا اللهم اني اسالك يقينا صادقا اللهم اني اسالك دينا قيما اللهم اني اسالك العافية من كل بلية اللهم اني اسالك تمام العافية اللهم اني اسالك دوام العافية اللهم اني اسالك الشكر على العافية اللهم اني اسالك الغنى عن الناس.

-اللَّهُمَّ ربي ما أكثر عفوك وأجل ذكرك وما أوفى عهدك وأنجز وعدك وما أشمل نفعك وأتقن صنعك وما أوسع رزقك وأعظم شكرك وما ألطف خيرك وأقوى أمرك وما أكثر فرجك وأحكم صنعك وما أجمل حكمك وأصدق قولك.

ونقول أيضًا في دعاء طلب دخول الجنة اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك أن أقول زورًا أو أغشى فجورًا أو أكون بك مغرورًا.

اللَّهُمَّ إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع.

اللَّهُمَّ لا تسلمني إلى عدو يؤذيني، ولا إلى صديق يرديني، وارزقني رزقًا حلالًا يغنيني، ومن ماء الكوثر اسقيني.

اللَّهُمَّ يا من لا تمل من حلاوة ذكره ألسنة الخائفين، ولا تكل من الرغبات إليه مدامع الخاشعين، اغفر لنا ذنوبًا حالت بيننا وبين ذكرك، واعف عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك، وأدم علينا لزوم الطريق إليك، وهب لنا نورًا نهتدي به إليك. اللَّهُمَّ إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربني إلى حبك.

دعاء دخول الجنة

دعاء دخول الجنة قبل أن يبحث المسلم على دعاء دخول الجنة؛ عليه أن يعرف ما الأعمال التي هي سببا لدخول الجنة والقيام بها بهذه النية، وأن يموت على أفضل الأعمال حتى يفوز برضوان الله عز وجل والاستغفار والدعاء والصلاة على سيدنا رسول الله، وترديد دعاء دخول الجنة والحرص على قيام الليل والصيام والصدقة، وإخراج الزكاة حتى يفوز بالجنة.

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا فِي الْحَلْقَةِ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَلَمَّا رَكَعَ وَسَجَدَ فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ، بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، الْمَنَّانُ، يَا بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، إِنِّي أَسْأَلُكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَتَدْرُونَ بِمَ دَعَا اللَّهَ ؟ فَقَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ، الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى.. رواه أحمد.

دعاء يدخل الجنة دعاء دخول الجنة الجنة اعمال تدخل الجنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤشرات الحد الأدنى لكليات الطب والصيدلة

تنسيق علمي علوم مرحلة أولى 2026.. مؤشرات الحد الأدنى لكليات الطب والصيدلة

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

الجنيه الذهب

نزل 440 جنيهًا.. الجنيه الذهب في محلات الصاغة الآن

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

عداد الكهرباء

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح

كليات تنتظرك في تنسيق 2026

لو جايب 70% علمي تدخل ايه؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق 2026

الذهب

الدولار يقود الذهب للارتفاع محليًا.. عيار 21 يقفز 255 جنيهًا خلال يوليو

بيزيرا

عضو بمجلس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا

ترشيحاتنا

تعديل مرسيدس 190E 2026

755 حصانًا وناقل يدوي.. مرسيدس تطرح الوحش 190E

غسالة الملابس

لا تستخدم غسالة الملابس بهذه الطريقة.. 8 نصائح ذكية لتقليل استهلاك الغسالة للكهرباء

السيارات الصغيرة

السيارات الصغيرة قد تكون خيارك الأخطر.. دراسة تكشف السبب

بالصور

تقرير بريطاني: الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض.. والأسباب صادمة

الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض لأسباب صادمة
الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض لأسباب صادمة
الأجيال القادمة أكثر تعرضا للمرض لأسباب صادمة

نشرة المرأة والمنوعات | أضرار تحدث عند الإكثار من ماء الليمون.. أعراض تكشف تفكير الشخص في إنهاء الحياة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

شهيرة

شهيرة تشيد بموهبة منة شلبي ودينا الشربيني ومي عز الدين.. فيديو

لجين خليفة بطلة كليب عمرو دياب "لولا البنات"

ملكة جمال وتدرس الطب .. من هي لجين خليفة بطلة كليب عمرو دياب "لولا البنات"

زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا

رونالدو ليس مستعجلًا على الزواج.. وجورجينا هي من تحلم به.. تصريحات شقيقة الدون تشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد