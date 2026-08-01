تنسيق الثانوية العامة 2026.. بـ3 أدعية عند تسجيل الرغبات تُقبل في كلية أحلامك

يتصدر تنسيق الثانوية العامة 2026 أو ما يعرف بمسمى تنسيق الجامعات 2026، مؤشرات البحث على جوجل الآن ومنذ ظهور النتيجة يوم الأربعاء ويمتد البحث عنه إلى نهاية المرحلة الثالثة وتسكين الطلاب كافة في مقاعدهم الجامعية، حيث نسيق الثانوية العامة 2026 أو ما يعرف بمسمى تنسيق الجامعات 2026 يعد أهم ما يشغل الكثيرين في هذا الوقت، وحيث يصاب الكثير منهم بالحيرة والتشتت في الاختيار، خاصة أن كثيرا من الأمور تتوقف على اختيارات الطلاب وأهلهم في تنسيق الثانوية العامة 2026 أو ما يعرف بمسمى تنسيق الجامعات 2026، وما إذا كانوا سيغتربون أم لا، ولا سبيل للتوفيق واختيار الصواب في هذه الحالة إلا باللجوء إلى الله تعالى والاستعانة به جل وعلا.

دعاء القبول في الجامعة

"يَا رَبِّ الْعِزَّةِ وَالْجَلَّالَة اُكْتُبْ لِي خَيْرٌ قَدْر وَخَيْر عَلِم وَالْقَبُولِ فِي كُلِّ أَمْرٍ وَيَسَّرَ لِيَ الْقَبُولِ فِي الجَامِعَةِ التي لطالما تَمَنَّيْت الانْضِمَامِ إلَيْهَا".

"يَا قَوِيٌّ يَا جَبَّار يَا قَادِرٌ يَا مَنْ تَقْدِرُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْك سُبْحَانَك بِأَمْرِك كُلِّ شَيْءٍ كُنْ لِي عَوْناً وَاكْتُب لِطَلَبِي الْقَبُول واقبلني عِنْدَك مِنْ الْعُلَمَاءِ وَحَمَلَةِ الْعِلْمِ فَإِنْ لِي فِي هَذَا الْعِلْمِ رضاءك".

"يَا مَنْ رُفِعَت السَّمَاء وَمَهّدْت الْأَرْض وأرسيت الجبال وَخُلِقَت الْخَلْق بإبداع أَجْعَلُ فِي قبولي بِالجَامِعَة النُّور وَاكْتُب بِإِرَادَتِك قبولي وَيَسَّرَ لِيَ دراستي فِيهَا.

دعاء التوفيق في تنسيق الجامعات 2026

اللهم اختر لي ولا تخيرني فان الخيرة فيما اخترته لي.

اللهم إني وكلت وفوضت أمري إليك فيا رب ارح قلبي ونور بصيرتي وأرني عجائب قدرتك في تيسير أموري.

اللهم إني أدعيك أن تخلصني من حيرتي.

يا رب لا تجعلني في حيرة من أمري .

اللهم إنك قادر على كل شيء فابعدني عن التشتت والحيرة من أمري.

اللهم أنر بصيرتي وساعدني على اختيار الصواب.

«اللهم إنك عالم بحالي أسألك أن تخرجني من الظلمات إلى النور».

اللهم إني أستعيذ بك من الحزن والحيرة.

اللهم إني محتار ومغلوب على أمري فساعدني على اختيار الصواب والصالح.

«اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي».

- «اللّهم إنّك لا تحمّل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب».

دعاء تسجيل الرغبات للثانوية العامة

شرع الله سبحانه وتعالي لنا الاستخارة وحثنا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام عليها، فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن) "رواه البخاري.

وتعني الاستخارة لغة طلب الخيرة في الشيء. ولكن الطلب هنا من الله تعالى بعظيم قدره مما يعلق القلب فيه ويصرفه عن التعلق بالبشر، ففي الاستخارة يتحقق معنى العبودية لله والاتكال عليه، إذ يرمي المسلم حموله على الله واثقا بتدابيره وهل من أحد يحسن التدبير كمثله سبحانه، وهل من أحد في لطفه وحنانه!

قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : إذا هم أحدكم بأمر فليصل ركعتين، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه يقول: هذا الأمر، زواجي بفلانة، أو سفري إلى محل كذا، أو شراء كذا، أو ما أشبه ذلك، يعين حاجته اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فيسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، وقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. وهذا هو دعاء الاستخارة.