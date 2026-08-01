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بعد زيادة الأسعار.. سجل قراءة العداد و استعلم عن فاتورة كهرباء أغسطس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد زيادة الأسعار.. سجل قراءة العداد و استعلم عن فاتورة كهرباء أغسطس

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
وفاء نور الدين

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي لجميع الشرائح بنسبة 12٪ ماعدا الشريحة الأولى..

وستبدأ شركات توزيع الكهرباء، تحصيل  فاتورة الكهرباء الشهرية. ولكي تضمن عدم الدخول في شريحة أعلى يمكن تسجيل قراءة عداد الكهرباء من يوم 29 يوليو وحتى 3 أغسطس 

ويستطيع المواطن قراءة العداد والتسجيل إلكترونيا على موقع الشركة دون الحاجة إلى الذهاب إلى الشركة بنفسه لتقديم قراءة العدادات.

ويستعرض صدى البلد لقرائه طرق قراءة وتسجيل قراءة عداد الكهرباء.

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء


اختيار نوع الخدمة
الضغط على أيقونة قراءة العدادات
يجب إدخال الرقم الآلي الخاص بالمستهلك
اختيار متابعة
إدخال البيانات المطلوبة ( رقم العداد، والمنطقة، والعنوان ، كتابة قراءة العداد الشهرية)
الضغط على أيقونة التسجيل

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية

يمكن للمشترك الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، من خلال الرابط التالي: https://cutt.us/XvH6D .
اختيار الاستعلام عن قيمة الفاتورة.
اختيار الشركة التابعة لها على مستوى محافظات مصر.
إدخال البيانات المطلوبة: الاسم والمحافظة والفرع التابع لك وكتابة رقم الاشتراك.
الضغط على أمر إظهار الفاتورة، وستظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين.
في بعض الشركات سيتطلب منك التسجيل من أجل الاستعلام عن الفاتورة

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

يمكن للمشترك الاستعلام عن طريق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، عن طريق الخطوات التالية

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الإنترنت؛ يقوم المشترك بالضغط على قسم الخدمات.
يختار المشترك الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.
يقوم المستعلم بكتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها "الاسم بالكامل- المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقمًا- رقم العداد المكون من 10 أرقام".
يقوم العميل بالضغط على أيقونة الاستعلام وينتظر قليلًا حتى تظهر قيمة الفاتورة المطلوب دفعها خلال هذا الشهر على الشاشة

أسعار الكهرباء  الجديدة بعد الريادة 


الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلووات): 68 قرشاً لكل كيلووات ساعة. كما هي


الشريحة  الثانية  بعد زيادة 12%

من 51 إلى 100 كيلووات  كانت   78 قرش  أصبحت   87 قرش


الشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلووات  كانت   95 قرش   أصبحت   106 قرش


الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات  كانت   1.55 جنيه  أصبحت   1.73 جنيه


الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات  كانت    1.95 جنيه أصبحت    2.18 جنيه


الشريحة السادسة من 651 إلى 1000 كيلووات  كانت   2.10 جنيه  أصبحت   2.35 جنيه


الشريحة السابعة أكثر من 1000 كيلووات  كانت    2.58 جنيه   أصبحت 2.88

احسب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة 


الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء 34 جنيه عند استهلاك 50 كيلووات بالإضافة لخدمة العملاء  ١ جنبه

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 100 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء  77.50 جنيه.بالإضافة لخدمة العملاء 2 جنيه

الشريحة الثالثة: من 101 إلى 200 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 200 كيلووات  تكون قيمة فاتورة الكهرباء  183.50 جنيه.بالإضافة لخدمة العملاء 6 جنيه

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 350 كيلووات تكون قيمة فاتورة الكهرباء 443 جنيه.بالإضافة لخدمة العملاء 11 جنيه

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 650 كيلووات  تكون قيمة فاتورة الكهرباء 1,097 جنيه.بالإضافة لخدمة العملاء 15 جنبه

الشريحة السادسة: من 651 إلى 1000 كيلووات  إجمالي الاستهلاك عند 1000 كيلووات  تكون الفاتورة  1,919.50 جنيه.بالإضافة لخدمة العملاء 25 جنبه

الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات  عند استهلاك 2000 كيلووات تكون فاتورة الكهرباء ب  4,799.50 جنيه بالإضافة لخدمة العملاء 40 جنبه

وزارة الكهرباء أسعار الكهرباء فاتورة الكهرباء قراءة عداد الكهرباء

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