الزمالك يبدأ معسكر الإعداد للموسم الجديد بقيادة معتمد جمال

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم، مرحلة جديدة من الاستعدادات للموسم الكروي 2026-2027، بانطلاق المعسكر الإعدادي الذي يقوده المدير الفني معتمد جمال، بعدما جدد مجلس إدارة النادي ثقته في الجهاز الفني وقرر استمراره على رأس القيادة الفنية، مع منحه الصلاحيات الكاملة لوضع برنامج الإعداد واختيار احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويشهد المعسكر انضمام جميع اللاعبين استعدادًا لتنفيذ البرنامج الفني والبدني الذي وضعه الجهاز الفني، بهدف تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز. ويركز البرنامج على رفع معدلات اللياقة البدنية، واستعادة الجاهزية الكاملة للاعبين، إلى جانب العمل على تطوير الجوانب الخططية والفنية التي يسعى الجهاز الفني لتطبيقها في الموسم الجديد.

فرصة لتقييم اللاعبين والصفقات الجديدة

ويستغل معتمد جمال فترة المعسكر للوقوف على مستوى جميع عناصر الفريق، من أجل تقييم اللاعبين بشكل دقيق قبل الاستقرار على القائمة الأساسية. كما تمثل فترة الإعداد فرصة مهمة لدمج الصفقات الجديدة مع المجموعة، بما يضمن تحقيق الانسجام بين جميع اللاعبين، فضلًا عن تحديد المراكز التي قد تحتاج إلى تدعيم قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وفي إطار خطة الإعداد، أخطر الجهاز الفني اللاعبين بموعد الخضوع للفحوصات الطبية الشاملة، للاطمئنان على حالتهم الصحية والبدنية قبل بدء التدريبات الجماعية المكثفة. وتهدف هذه الإجراءات إلى التأكد من جاهزية جميع اللاعبين وتجنب أي مشكلات بدنية قد تؤثر على سير البرنامج الإعدادي.

ومن المقرر أن تستكمل الفحوصات الطبية اليوم وغدًا السبت، بعد انطلاقها الخميس الماضي، على أن يعقبها الدخول في المرحلة الفنية والبدنية بشكل كامل داخل المعسكر. ويأمل الجهاز الفني أن تشكل هذه الفترة نقطة انطلاق قوية للفريق، من أجل الظهور بصورة مميزة والمنافسة بقوة على جميع البطولات خلال موسم 2026-2027