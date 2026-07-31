حلمي طولان ينتقد تجربة جون إدوارد في الزمالك

انتقد حلمي طولان تجربة جون إدوارد داخل نادي الزمالك، مؤكدًا أنه كان رافضًا المشروع منذ البداية، وأنه لا يرى أن جون إدوارد هو السبب في تتويج الفريق بلقب الدوري، مشددًا على أن الفضل يعود في المقام الأول لجماهير الزمالك ثم معتمد جمال.

الزمالك

وأضاف طولان، خلال ظهوره في برنامج كورة وشاي وأصحاب على قناة MBC مصر، أن الزمالك نادٍ كبير اعتاد المنافسة وحصد البطولات، ولا يمكن اختزال نجاحه في شخص واحد، قائلًا: "الزمالك كان موجود وبيكسب بطولات، فما ينفعش نقول إن شخص واحد هو سبب كل النجاح".

وكشف حلمي طولان عن معلومات سمعها من الكواليس، تتعلق بتأخر انطلاق فترة الإعداد، وادعاءات بأن اللاعبين طُلب منهم عدم حضور التدريبات قبل الحصول على مستحقاتهم المالية، معتبرًا أن صحة هذه الوقائع تمثل "كارثة حقيقية". كما أكد أنه لا يشارك في كواليس النادي ولا تربطه اتصالات بالإدارة أو الأجهزة الفنية، معربًا في الوقت نفسه عن أمنيته بأن يصبح وضع الزمالك أفضل، بما يليق بتاريخ النادي وجماهيره.