ممفيس للأدوية تحقق 1.7 مليار جنيه مبيعات خلال العام المالي الماضي

كشفت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع مبيعاتها بنسبة 13% خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو 2026.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة ممفيس للأدوية، تحقيق إيرادات مبيعات نحو 1.70 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 1.5 مليار جنيه خلال العام المقارن، بنمو 13%.

وتراجعت صافي أرباح لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنحو 4% لتصل 483.86 مليون جنيه خلال المدة من يوليو 2025 حتى نهاية يونيو 2026، مقارنة بصافي ربح بقيمة 505.28 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

أقدم شركات الأدوية في الشرق الأوسط

تعد شركة ممفيس للأدوية تعد واحدة من أقدم وأعرق الشركات العاملة في مجال الأدوية والصناعات الكيماوية في منطقة الشرق الأوسط، إذ تأسست عام 1940، وتمتلك 15 خطا إنتاجيا منها الأقراص والكبسولات والحقن والكريمات والمراهم والمستحضرات البيطرية، وتتصدر السوق المصري في إنتاج الكريمات والمراهم، وتصدر منتجاتها إلى عدد من الدول في الخليج وإفريقيا وأوروبا الشرقية.

أسهم الشركة

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، 60% من أسهم الشركة، فيما يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقى (30%).