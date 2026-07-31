هيثم حسن يقترب من الرحيل عن أوفييدو.. مارسيليا ينسحب وسيلتك يتحرك

تلقى الدولي المصري هيثم حسن، جناح ريال أوفييدو الإسباني، ضربة في مشواره نحو خوض تجربة احترافية جديدة، بعدما تعثرت مفاوضات انتقاله إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما أوردته صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فإن إدارة التعاقدات في مارسيليا أجرت اتصالات أولية مع هيثم حسن لبحث إمكانية ضمه، إلا أن الصفقة لم تكتمل بسبب سياسة النادي الخاصة بسقف الرواتب.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة مارسيليا لا ترغب في منح اللاعبين الجدد راتبًا يتجاوز 100 ألف يورو شهريًا، مع إمكانية تخطي هذا السقف في حالات استثنائية لاثنين أو ثلاثة لاعبين فقط، على ألا يتجاوز الراتب في هذه الحالة نحو 150 ألف يورو شهريًا.

وبناءً على هذه السياسة المالية، تراجعت إدارة مارسيليا عن فكرة التعاقد مع هيثم حسن، لتتحول أنظار النادي الفرنسي إلى خيارات أقل تكلفة، مثل اللاعبين المتاحين مجانًا، أو المواهب الشابة، أو صفقات الإعارة مع تحمل جزء محدود من الرواتب.

سيلتك يتحرك لضم هيثم حسن

وفي المقابل، دخل نادي سيلتك الاسكتلندي على خط المفاوضات من أجل الحصول على خدمات الجناح المصري، حيث ذكرت تقارير صحفية أن إدارة النادي، بقيادة المدرب مارتن أونيل، بدأت محادثات مع ريال أوفييدو للتوصل إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب.

وبحسب موقع CeltsAreHere، فإن المفاوضات بين سيلتك وريال أوفييدو لا تزال مستمرة، في ظل تمسك النادي الإسباني بموقفه وعدم رغبته في التفريط في اللاعب إلا بالشروط التي يحددها.

ويأتي ذلك في ظل دخول هيثم حسن الموسم الأخير من عقده مع ريال أوفييدو، وهو ما قد يدفع سيلتك لمحاولة حسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وترى إدارة سيلتك أن انضمام هيثم حسن قد يمنح الخط الهجومي للفريق إضافة قوية، بفضل سرعته ومهاراته وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، مع إمكانية تشكيل ثلاثي هجومي جديد إلى جانب كاميلو دوران والدنماركي كابر هوج.

ويسعى سيلتك لحسم الصفقة في أقرب وقت ممكن، بينما يبحث هيثم حسن عن خطوة جديدة في مسيرته الاحترافية تمنحه فرصة أكبر للتطور وإثبات قدراته على المستوى الأوروبي.