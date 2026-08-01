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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تجربة فريدة.. إتاحة تقنية Nano Banana 2 الجديدة على تطبيق Google Earth

Nano Banana 2
Nano Banana 2
احمد الشريف

أعلنت منصة "لايف هاكر" (Lifehacker) التقنية المتخصصة عن إدماج أداة وميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة "نانو بنانا 2" (Nano Banana 2) رسمياً بداخل تطبيق الخرائط والملاحة "جوجل إيرث" (Google Earth)، لتتيح للمستخدمين تحسين استكشاف الصور الجوية ثلاثية الأبعاد ومعالجتها بصورة فورية.

تفاصيل دمج أداة Nano Banana 2 بداخل Google Earth

ووفقاً لموقع "لايف هاكر" ، تتيح الأداة المحدثة للمستخدمين توليد تحسينات بصرية دقيقة للخرائط ومعالجة التضاريس والجغرافيا بداخل التطبيق المباشر، معتمدة على نماذج المعالجة الرقمية السريعة خفيفة الوزن.

وأوضح التقرير الفني أن النظام البرمجي يسهم في تسريع تحميل الطبقات ثلاثية الأبعاد وتحسين دقة عرض المعالم الطبيعية والبناء العمراني، حتى في حالات الاتصال الضعيف بشبكات الإنترنت أثناء تصفح الخرائط.

المزايا التقنية وسهولة الوصول بداخل التطبيق 

وأفادت التفاصيل المنشورة بداخل التقرير بأن ميزة Nano Banana 2 تعمل بشكل مدمج بداخل واجهة Google Earth دون الحاجة لتثبيت أي ملحقات إضافية، وتوفر خيارات تخصيص متعددة لعرض البيئات والبيانات الجغرافية المعقدة.

وذكر الموقع التقني أن الخيار الجديد يساعد المحللين والمستخدمين العاديين على قياس المساحات والارتفاعات بدقة أعلى، إلى جانب توفير رؤية بصرية معززة بخصائص الإضاءة التكيفية وحالة الطقس المباشرة.

التوافر وخطة الانتشار عبر مختلف المنصات 

وأشار موقع Lifehacker إلى أن الخدمة المحدثة أصبحت متاحة للاستخدام عبر تطبيق Google Earth على الهواتف الذكية ومتصفحات الويب المجهزة لجميع المستخدمين حول العالم.

وأكدت المنصة التقنية استمرار تحديث الخصائص البرمجية المرفقة بداخل الأداة لتوفير المزيد من أدوات التحليل والتفاعل مع الخرائط الجغرافية في الإصدارات المستقبلية.

Nano Banana 2 Google Earth جوجل

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