قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين
بعد سرقة حنفيات مسجد في سوهاج.. هذه عقوبة المتهم طبقا للقانون
قتـ.يلان وعشرات المصابين في هجمات جوية أوكرانية على روسيا
الرقية الشرعية الصحيحة.. آيات وأدعية نبوية للحماية من الحسد والسحر
طرق واسعار استخراج شهادة ميلاد
أسعار العملات الأجنبية في مصر.. آخر تحديث
«بحوث الصحراء»: إعادة تأهيل المراعي أولوية لمواجهة التغيرات المناخية ودعم التنمية
سعر ومواصفات شانجان هنتر 2026 في السعودية
إيران تتوعد أوكرانيا: أي اعتداء علينا لن يمر دون رد
طريفة استخراج بطاقة رقم قومي لكبار السن
دعاء الصباح المستجاب للرزق.. أفضل الأدعية والأذكار التي تفتح أبواب الخير والبركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صراع المحتوى.. الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل خريطة الإنترنت والويب المفتوح

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

كشفت تقارير صحفية نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) الأمريكية في 20 يوليو 2026 عن مخاوف وتحذيرات تتردد بداخل الأوساط التقنية والمؤسسات الناشرة، تتعلق بالتأثير المباشر لتقنيات شركة "جوجل" (Google) القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي على استدامة وحركة المرور الموجهة للويب المفتوح (Open Web).

ملخصات الذكاء الاصطناعي وانخفاض زيارات المواقع الإلكترونية 

وبحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" في تقريرها الصادر اليوم، أدى التوسع في دمج ملخصات البحث الذكية من جوجل إلى احتجاز المستهلكين والمستخدمين بداخل صفحة نتائج البحث الرئيسية دون الحاجة للنقر على الرابط الأصلي، وهو ما تسبب في تراجع ملحوظ بحركة الزيارات الموجهة للمواقع الإخبارية والمستقلة.

وأوضحت البيانات المنشورة بداخل التقرير أن الاعتماد التلقائي على خوارزميات توليد الإجابات الفورية يقلل من نسب النقر إلى الظهور (Click-Through Rates)، مما يهدد النموذج الاقتصادي المعتمد على الإعلانات والاشتراكات لآلاف المواقع والناشرين حول العالم.

ردود أفعال الناشرين ومخاوف استغلال المحتوى الرقمي 

وأفادت التفاصيل الواردة في التقرير بأن العديد من صناع المحتوى والشركات الصحفية أعربوا عن قلقهم من استخدام بياناتهم ومقالاتهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون تقديم تعويضات مالية عادلة أو إحالة مستمرة للروابط المباشرة، مما يضع مستقبل النشر الرقمي المستقل أمام تحديات اقتصادية غير مسبوقة.

وأشار التقرير الإخباري لصحيفة The New York Times إلى أن هذه الممارسات أثارت نقاشات واسعة لدى الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والدول الأوروبية لبحث آليات حماية الملكية الفكرية وضمان تكافؤ الفرص في سوق المحتوى الرقمي.

موقف شركة جوجل والحلول التكنولوجية المطروحة 

وذكر التقرير أن شركة جوجل أكدت في تصريحاتها للصحيفة الاستمرار في إحالة ملايين الزيارات يومياً للمواقع الإلكترونية، مشددة على أن ملخصات الذكاء الاصطناعي تهدف لتقديم تجربة بحث أسرع مع توفير روابط مرجعية للمصادر الأصلية.

ولم تعلن الجهات التنظيمية عن قرارات نهائية حاسمة حتى الآن، بانتظار استكمال جلسات الاستماع والتقييم الدوري لتأثير الخوارزميات المحدثة على منظومة الويب المفتوح خلال الأشهر القادمة.

الذكاء الاصطناعي جوجل شركة جوجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة إعلان أوائل الثانوية العامة 2026 غداً .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجات المواد ورابط الاستعلام وخطوات الحصول على النتيجة

وزير التربية والتعليم

منح درجات الرأفة للمستحقين قبل ساعات من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانويه الازهريه

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانويه الازهريه برقم الجلوس 2026 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

فيديو خيانة السيدة المنتقبة

قفشت جوزها بيخونها في الشارع.. فيديو السيدة المنتقبة يهز السوشيال ميديا

الثانوية العامة

رسالة مهمة من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2026

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة |3 إجراءات أخيرة قبل عرضها على الوزير..ماذا يحدث بالكنترولات؟

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. اشتغل الآن في 4 خطوات اعرف مجموعك

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. اشتغل الآن في 4 خطوات اعرف مجموعك

ترشيحاتنا

فتحي سند

فتحي سند يدعو لإحداث ثورة في منظومة التحكيم قبل انطلاق الموسم الجديد

محمد شريف

الدرديري يكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل محمد شريف

الزمالك

مصطفى إبراهيم: ناشئو الزمالك مستقبل الفريق الأول في الموسم الجديد

فيديو

محمود عمرو ياسين

محمود عمرو ياسين يطمئن الجمهور على الحالة الصحية للإعلامية آيات أباظة.. ويكشف موقفه من تجسيد السيرة الذاتية لمحمود ياسين |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد