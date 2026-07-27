صراع المحتوى.. الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل خريطة الإنترنت والويب المفتوح

كشفت تقارير صحفية نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) الأمريكية في 20 يوليو 2026 عن مخاوف وتحذيرات تتردد بداخل الأوساط التقنية والمؤسسات الناشرة، تتعلق بالتأثير المباشر لتقنيات شركة "جوجل" (Google) القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي على استدامة وحركة المرور الموجهة للويب المفتوح (Open Web).

ملخصات الذكاء الاصطناعي وانخفاض زيارات المواقع الإلكترونية

وبحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" في تقريرها الصادر اليوم، أدى التوسع في دمج ملخصات البحث الذكية من جوجل إلى احتجاز المستهلكين والمستخدمين بداخل صفحة نتائج البحث الرئيسية دون الحاجة للنقر على الرابط الأصلي، وهو ما تسبب في تراجع ملحوظ بحركة الزيارات الموجهة للمواقع الإخبارية والمستقلة.

وأوضحت البيانات المنشورة بداخل التقرير أن الاعتماد التلقائي على خوارزميات توليد الإجابات الفورية يقلل من نسب النقر إلى الظهور (Click-Through Rates)، مما يهدد النموذج الاقتصادي المعتمد على الإعلانات والاشتراكات لآلاف المواقع والناشرين حول العالم.

ردود أفعال الناشرين ومخاوف استغلال المحتوى الرقمي

وأفادت التفاصيل الواردة في التقرير بأن العديد من صناع المحتوى والشركات الصحفية أعربوا عن قلقهم من استخدام بياناتهم ومقالاتهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون تقديم تعويضات مالية عادلة أو إحالة مستمرة للروابط المباشرة، مما يضع مستقبل النشر الرقمي المستقل أمام تحديات اقتصادية غير مسبوقة.

وأشار التقرير الإخباري لصحيفة The New York Times إلى أن هذه الممارسات أثارت نقاشات واسعة لدى الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والدول الأوروبية لبحث آليات حماية الملكية الفكرية وضمان تكافؤ الفرص في سوق المحتوى الرقمي.

موقف شركة جوجل والحلول التكنولوجية المطروحة

وذكر التقرير أن شركة جوجل أكدت في تصريحاتها للصحيفة الاستمرار في إحالة ملايين الزيارات يومياً للمواقع الإلكترونية، مشددة على أن ملخصات الذكاء الاصطناعي تهدف لتقديم تجربة بحث أسرع مع توفير روابط مرجعية للمصادر الأصلية.

ولم تعلن الجهات التنظيمية عن قرارات نهائية حاسمة حتى الآن، بانتظار استكمال جلسات الاستماع والتقييم الدوري لتأثير الخوارزميات المحدثة على منظومة الويب المفتوح خلال الأشهر القادمة.