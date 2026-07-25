وداعا لتعقيدات البيع.. فيسبوك تكشف عن "Seller" لإدارة المبيعات بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة ميتا، عن مجموعة من التحديثات الجديدة لمنصة فيسبوك، في خطوة تهدف إلى تعزيز تفاعل المستخدمين وتحسين تنظيم الخدمات داخل المنصة.

وتشمل التحديثات إطلاق تطبيق جديد مخصص لبائعي Marketplace، ونظام تحقق مجاني لإثبات هوية المستخدمين، إلى جانب واجهة فيديو جديدة أكثر تفاعلية.

فيسبوك يطرح تحديثات جديدة لتعزيز التفاعل وتنظيم تجربة المستخدم

ويعد فيسبوك Marketplace من أبرز خدمات المنصة، إذ يستضيف أكثر من 430 مليون إعلان شهريا، بينما يتجاوز عدد مستخدميه النشطين 1.1 مليار مستخدم، ما يجعله أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار إقبال الفئات الشابة على استخدام فيسبوك.

ولدعم هذا الزخم، كشفت الشركة عن تطبيق مستقل يحمل اسم Seller، يستهدف المستخدمين الذين يبيعون المنتجات بشكل متكرر عبر Marketplace.

ويتيح التطبيق إدارة الإعلانات، والتواصل مع المشترين، ومتابعة أداء المنتجات المعروضة للبيع من مكان واحد.

Seller

كما بدأت فيسبوك طرح نظام تحقق مجاني جديد باسم تم التحقق من فيسبوك Facebook Verified، وهو يختلف عن خدمة Meta Verified المدفوعة التي تمنح المستخدم شارة التوثيق الزرقاء ومزايا إضافية.

ويعتمد النظام الجديد على التقاط صورة شخصية (سيلفي) للتحقق من أن المستخدم شخص حقيقي، ثم يمنحه علامة تحقق تظهر في خدمات Facebook Dating وMarketplace وGroups.

وتأتي العلامة الجديدة على شكل إشارة صح داخل دائرة بيضاء، ما يميزها عن الشارة الزرقاء الخاصة بالخدمة المدفوعة.

Facebook Verified

وفي جانب المحتوى المرئي، أوضحت الشركة أنها تختبر واجهة فيديو اختيارية جديدة بملء الشاشة تظهر مباشرة عند فتح التطبيق، على أن يبدأ طرحها في الأسواق الدولية التي تشهد استهلاكا مرتفعا للفيديو، قبل وصولها إلى الولايات المتحدة خلال العام المقبل.

وأكدت فيسبوك أن المستخدمين سيتمكنون من تعطيل هذه الواجهة والعودة إلى التصميم التقليدي المعتمد على موجز الأخبار، مشيرة إلى أنها اختبرت تجربة مشابهة سابقا عبر تطبيق إنستجرام في عدد من الأسواق.

وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية ميتا لتوسيع منظومة تطبيقاتها واستقطاب شرائح مختلفة من المستخدمين.

وكانت الشركة قد أطلقت في مايو الماضي تطبيق Forum المخصص لمجموعات فيسبوك والمستوحى من تجربة منصة ريديت، كما كشفت خلال الشهر الجاري عن تطبيق Pocket المخصص للبرمجة بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وأشارت ميتا إلى أنها تخطط لإضافة مزايا تعتمد على الذكاء الاصطناعي داخل التطبيق، بهدف مساعدة المستخدمين على أتمتة بعض المهام، مثل كتابة أوصاف المنتجات المعروضة للبيع أو البحث داخل المجموعات للإجابة عن الأسئلة بشكل أسرع.