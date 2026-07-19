Meta Account.. دليلك الشامل لإدارة حسابات فيسبوك وإنستجرام وماسنجر من مكان واحد

أعلنت شركة ميتا، عن إطلاق نظام حسابات جديد مطور يحمل اسم Meta Account، وهو نظام مركزي يتيح للمستخدمين الوصول إلى وإدارة مجموعة واسعة من خدمات الشركة، بما في ذلك فيسبوك وإنستجرام وماسنجر وثريدز والنظارات الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وأجهزة Meta Quest، من خلال مكان واحد.

ويعتمد النظام الجديد على تطوير مركز الحسابات Accounts Center الحالي، بهدف تسهيل عمليات تسجيل الدخول، وتعزيز الأمان، وتبسيط إدارة الحسابات عبر تطبيقات وأجهزة ميتا المختلفة.

وسيتم طرح Meta Account تدريجيا خلال العام المقبل، حيث سيتم ترقية مستخدمي مركز الحسابات الحاليين تلقائيا إلى النظام الجديد.

وأكدت ميتا أن تجربة الاستخدام اليومية لتطبيقاتها لن تتغير، لكن المستخدمين سيحصلون على لوحة تحكم موحدة تتيح لهم إدارة إعدادات الحساب وميزات الأمان بسهولة أكبر.

Meta Account

ما هو Meta Account؟

يمثل Meta Account مركزا موحدا لإدارة خدمات ميتا، إذ يتيح للمستخدمين التحكم في العديد من بيانات تسجيل الدخول والإعدادات من حساب واحد بدلا من إدارتها بشكل منفصل عبر كل تطبيق أو جهاز.

ويدعم النظام خدمات:

فيسبوك

إنستجرام

ماسنجر

ثريدز

Meta AI

أجهزة Meta Quest

نظارات Meta AI الذكية

أما تطبيق واتساب فسيبقى خيارا منفصلا، وفي حال كان حساب واتساب مرتبطا مسبقا بمركز الحسابات، فسيتم نقله تلقائيا إلى Meta Account، بينما يمكن للحسابات غير المرتبطة الاستمرار في العمل بشكل مستقل باستخدام بيانات تسجيل الدخول الحالية مع الحفاظ على ميزة التشفير الكامل بين الطرفين.

Meta Account

أبرز مزايا Meta Account

- تسجيل دخول موحد عبر خدمات ميتا: يتيح النظام للمستخدمين استخدام كلمة مرور واحدة عبر التطبيقات والأجهزة المدعومة، بدلا من الاحتفاظ ببيانات دخول منفصلة لكل خدمة، ما يجعل تسجيل الدخول إلى تطبيقات وأجهزة ميتا الجديدة أسرع وأسهل.

- إدارة مركزية للإعدادات: يمكن للمستخدمين إدارة إعدادات مهمة مثل كلمة المرور، وعنوان البريد الإلكتروني، والمصادقة الثنائية، وتفضيلات الإعلانات، من موقع واحد بدلا من الانتقال بين التطبيقات المختلفة.

- دعم مفاتيح المرور Passkeys: وسعت ميتا دعم ميزة مفاتيح المرور لتشمل إنستجرام إلى جانب فيسبوك وماسنجر، وتسمح هذه التقنية بتسجيل الدخول باستخدام وسائل التحقق البيومترية مثل بصمة الإصبع، أو التعرف على الوجه، أو رمز الجهاز، أما واتساب فسيواصل إدارة مفاتيح المرور بشكل مستقل.

- تعزيز الأمان: تقول ميتا إن النظام الجديد يتضمن مراقبة مستمرة للتهديدات على مدار الساعة، وحماية استباقية ضد الأنشطة المشبوهة، بالإضافة إلى ميزة مبسطة لفحص الأمان تقدم توصيات مثل تفعيل المصادقة متعددة العوامل وتنبيهات تسجيل الدخول.

- أدوات رقابة أبوية محسنة: سيتمكن أولياء الأمور الذين يديرون حسابات المراهقين الخاضعة للإشراف من استخدام مركز العائلة (Family Center) داخل Meta Account للوصول إلى إعدادات إنستجرام وفيسبوك وماسنجر وMeta Horizon من لوحة تحكم واحدة.

كيفية استخدام Meta Account

لن يحتاج مستخدمو Accounts Center الحاليون إلى إنشاء حساب جديد يدويا، إذ ستتولى ميتا عملية الترقية تدريجيا، وعند توفر Meta Account، يمكن للمستخدم اتباع الخطوات التالية:

- فتح أحد تطبيقات ميتا المدعومة مثل فيسبوك أو إنستجرام.

- الانتقال إلى الإعدادات وفتح Meta Account (أو Accounts Center حتى اكتمال عملية النقل).

- إتمام عملية الترقية إذا ظهرت مطالبة بذلك.

- تأكيد البريد الإلكتروني وبيانات الحساب.

- مراجعة التطبيقات والأجهزة المرتبطة بالحساب.

- اختيار استخدام كلمة مرور واحدة للخدمات المدعومة.

- تفعيل مفاتيح المرور والمصادقة الثنائية لتعزيز الأمان.

- مراجعة إعدادات الخصوصية وتفضيلات الإعلانات وخيارات - استعادة الحساب من لوحة التحكم الموحدة.

Meta Account

ما الذي سيبقى كما هو؟

رغم أن Meta Account سيجمع العديد من إعدادات الحساب في مكان واحد، فإن بعض الإعدادات الخاصة بكل تطبيق ستظل منفصلة، فعلى سبيل المثال، ستستمر إعدادات جمهور المنشورات على فيسبوك، وصلاحيات الإشارات على إنستجرام، وغيرها من الخيارات الخاصة بكل تطبيق، في إدارتها من داخل التطبيق نفسه.

كما ستظل لدى المستخدمين إمكانية الاحتفاظ بعدة حسابات Meta منفصلة إذا كانوا يرغبون في فصل هوياتهم الرقمية بين الخدمات المختلفة. ويمكن، على سبيل المثال، إبقاء حسابي فيسبوك وإنستجرام ضمن حسابي “ميتا” مختلفين.

كذلك لن يكون ربط واتساب بـ Meta Account إلزاميا، وسيبقى المستخدم قادرا على استخدامه بشكل مستقل إذا اختار ذلك.

وأوضحت ميتا أن Meta Account يمثل بداية لمرحلة جديدة، مع خطط لإضافة مزيد من الميزات مستقبلا مع توسع اعتماد تطبيقات وأجهزة الشركة على نظام الحساب الموحد.