قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة الإسكان تتابع موقف عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة العبور الجديدة
"فاينانشيال تايمز" تحتفي بالمتحف المصري الكبير في ملحقها الأسبوعي: محطة فارقة في علم المصريات
نظام جديد من النقل العام لدفع تذاكر الأتوبيسات.. تفاصيل الكارت الذكي
ليست مجرد أرقام.. الدليل الكامل لرسوم وحدود تحويلات "أنستاباي" بعد قرارات المركزي الأخيرة
مؤيد القضية الفلسطينية.. مهاجم منتخب إسبانيا يكشف هل سيصافح ترامب في ليلة النهائي؟
نهائي كأس العالم 2026.. مباراة الأرجنتين وإسبانيا على قناة مفتوحة مجانًا
السفارة الأمريكية في الأردن: إخلاء مطار وميناء العقبة بسبب تهديد موثوق
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد .. فيديو
لدغات الثعابين تواصل إثارة القلق في الشرقية.. الصحة تنجح في إنقاذ ثاني مصاب وتؤكد توافر الأمصال
وظائف جديدة في السكة الحديد.. تعرف على الشروط ورابط التقديم قبل غلق الباب
المخرج أحمد صقر أول الحضور في جنازة أحمد جلال عبد القوي
الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Meta Account.. دليلك الشامل لإدارة حسابات فيسبوك وإنستجرام وماسنجر من مكان واحد

Meta Account
Meta Account
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة ميتا، عن إطلاق نظام حسابات جديد مطور يحمل اسم Meta Account، وهو نظام مركزي يتيح للمستخدمين الوصول إلى وإدارة مجموعة واسعة من خدمات الشركة، بما في ذلك فيسبوك وإنستجرام وماسنجر وثريدز والنظارات الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وأجهزة Meta Quest، من خلال مكان واحد.

ويعتمد النظام الجديد على تطوير مركز الحسابات Accounts Center الحالي، بهدف تسهيل عمليات تسجيل الدخول، وتعزيز الأمان، وتبسيط إدارة الحسابات عبر تطبيقات وأجهزة ميتا المختلفة.

وسيتم طرح Meta Account تدريجيا خلال العام المقبل، حيث سيتم ترقية مستخدمي مركز الحسابات الحاليين تلقائيا إلى النظام الجديد.

وأكدت ميتا أن تجربة الاستخدام اليومية لتطبيقاتها لن تتغير، لكن المستخدمين سيحصلون على لوحة تحكم موحدة تتيح لهم إدارة إعدادات الحساب وميزات الأمان بسهولة أكبر.

Meta Account

ما هو Meta Account؟

يمثل Meta Account مركزا موحدا لإدارة خدمات ميتا، إذ يتيح للمستخدمين التحكم في العديد من بيانات تسجيل الدخول والإعدادات من حساب واحد بدلا من إدارتها بشكل منفصل عبر كل تطبيق أو جهاز.

ويدعم النظام خدمات:
فيسبوك
إنستجرام
ماسنجر
ثريدز
Meta AI
أجهزة Meta Quest
نظارات Meta AI الذكية

أما تطبيق واتساب فسيبقى خيارا منفصلا، وفي حال كان حساب واتساب مرتبطا مسبقا بمركز الحسابات، فسيتم نقله تلقائيا إلى Meta Account، بينما يمكن للحسابات غير المرتبطة الاستمرار في العمل بشكل مستقل باستخدام بيانات تسجيل الدخول الحالية مع الحفاظ على ميزة التشفير الكامل بين الطرفين.

Meta Account

أبرز مزايا Meta Account

- تسجيل دخول موحد عبر خدمات ميتا: يتيح النظام للمستخدمين استخدام كلمة مرور واحدة عبر التطبيقات والأجهزة المدعومة، بدلا من الاحتفاظ ببيانات دخول منفصلة لكل خدمة، ما يجعل تسجيل الدخول إلى تطبيقات وأجهزة ميتا الجديدة أسرع وأسهل.

- إدارة مركزية للإعدادات: يمكن للمستخدمين إدارة إعدادات مهمة مثل كلمة المرور، وعنوان البريد الإلكتروني، والمصادقة الثنائية، وتفضيلات الإعلانات، من موقع واحد بدلا من الانتقال بين التطبيقات المختلفة.

- دعم مفاتيح المرور Passkeys: وسعت ميتا دعم ميزة مفاتيح المرور لتشمل إنستجرام إلى جانب فيسبوك وماسنجر، وتسمح هذه التقنية بتسجيل الدخول باستخدام وسائل التحقق البيومترية مثل بصمة الإصبع، أو التعرف على الوجه، أو رمز الجهاز، أما واتساب فسيواصل إدارة مفاتيح المرور بشكل مستقل.

- تعزيز الأمان: تقول ميتا إن النظام الجديد يتضمن مراقبة مستمرة للتهديدات على مدار الساعة، وحماية استباقية ضد الأنشطة المشبوهة، بالإضافة إلى ميزة مبسطة لفحص الأمان تقدم توصيات مثل تفعيل المصادقة متعددة العوامل وتنبيهات تسجيل الدخول.

- أدوات رقابة أبوية محسنة: سيتمكن أولياء الأمور الذين يديرون حسابات المراهقين الخاضعة للإشراف من استخدام مركز العائلة (Family Center) داخل Meta Account للوصول إلى إعدادات إنستجرام وفيسبوك وماسنجر وMeta Horizon من لوحة تحكم واحدة.

كيفية استخدام Meta Account

لن يحتاج مستخدمو Accounts Center الحاليون إلى إنشاء حساب جديد يدويا، إذ ستتولى ميتا عملية الترقية تدريجيا، وعند توفر Meta Account، يمكن للمستخدم اتباع الخطوات التالية:

- فتح أحد تطبيقات ميتا المدعومة مثل فيسبوك أو إنستجرام.
- الانتقال إلى الإعدادات وفتح Meta Account (أو Accounts Center حتى اكتمال عملية النقل).
- إتمام عملية الترقية إذا ظهرت مطالبة بذلك.
- تأكيد البريد الإلكتروني وبيانات الحساب.
- مراجعة التطبيقات والأجهزة المرتبطة بالحساب.
- اختيار استخدام كلمة مرور واحدة للخدمات المدعومة.
- تفعيل مفاتيح المرور والمصادقة الثنائية لتعزيز الأمان.
- مراجعة إعدادات الخصوصية وتفضيلات الإعلانات وخيارات - استعادة الحساب من لوحة التحكم الموحدة.

Meta Account

ما الذي سيبقى كما هو؟

رغم أن Meta Account سيجمع العديد من إعدادات الحساب في مكان واحد، فإن بعض الإعدادات الخاصة بكل تطبيق ستظل منفصلة، فعلى سبيل المثال، ستستمر إعدادات جمهور المنشورات على فيسبوك، وصلاحيات الإشارات على إنستجرام، وغيرها من الخيارات الخاصة بكل تطبيق، في إدارتها من داخل التطبيق نفسه.

كما ستظل لدى المستخدمين إمكانية الاحتفاظ بعدة حسابات Meta منفصلة إذا كانوا يرغبون في فصل هوياتهم الرقمية بين الخدمات المختلفة. ويمكن، على سبيل المثال، إبقاء حسابي فيسبوك وإنستجرام ضمن حسابي “ميتا” مختلفين.

كذلك لن يكون ربط واتساب بـ Meta Account إلزاميا، وسيبقى المستخدم قادرا على استخدامه بشكل مستقل إذا اختار ذلك.

وأوضحت ميتا أن Meta Account يمثل بداية لمرحلة جديدة، مع خطط لإضافة مزيد من الميزات مستقبلا مع توسع اعتماد تطبيقات وأجهزة الشركة على نظام الحساب الموحد.

Meta Account ميتا نظام حسابات فيسبوك مركز الحسابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبد القوي يثير قلق متابعيه

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبدالقوي يُثير قلق متابعيه

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

مسلسل حضرة المتهم ابي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

إسبانيا

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

ترشيحاتنا

توخيل

توخيل : حققنا إنجاز لم يحدث من 60 عاما بعد التواجد في المركز الثالث

ساكا

ساكا : سعيد لكونى رابع إنجليزي يسجل هاتريك في كأس العالم

ميسي ومبابي

حسابات الحذاء الذهبي.. ماذا يحتاج ميسي لخطف الجائزة من مبابي في نهائي كأس العالم؟

بالصور

الأوديسة يحقق 120 مليون دولار محليا و258 مليون دولار عالميا

فيلم The Odyssey
فيلم The Odyssey
فيلم The Odyssey

تحذير بعد وفاة 6 مصريين بالسعودية.. علامات تسرب الغاز التي لا يجب تجاهلها

تسرب الغاز
تسرب الغاز
تسرب الغاز

في موجة الحر.. 7 نصائح تحميك من جلطات الدم القاتلة

جلطات الدم
جلطات الدم
جلطات الدم

جوري بكر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد