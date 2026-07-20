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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الشفاء للمريض.. كلمات مستجابة تخفف الألم وتطيب الجروح

دعاء الشفاء للمريض
دعاء الشفاء للمريض
محمد شحتة

يحرص كثير من المسلمين على ترديد دعاء الشفاء للمريض، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يمنَّ عليهم بالعافية ويرفع عنهم السقم، فالله عز وجل هو الشافي وحده، وقد أرشدنا القرآن الكريم والسنة النبوية إلى اللجوء إليه بالدعاء مع الأخذ بالأسباب الطبية المشروعة.

ويعد دعاء الشفاء للمريض من أعظم أبواب التضرع إلى الله، إذ يجمع بين حسن الظن بالله، واليقين بقدرته، والافتقار إليه في كشف الضر ودفع البلاء، وهو ما يمنح المريض وأهله الطمأنينة والسكينة والأمل في رحمة الله الواسعة.

دعاء الشفاء للمريض

اللهم اشفِ كل مريض شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية، وخفف عنهم كل ألم، وارفع عنهم كل وجع، واجعل مرضهم كفارةً ورفعةً في الدرجات.

اللهم يا رحمن يا رحيم، اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، وردَّ إليهم عافيتهم، وأقرَّ أعين أهلهم بسلامتهم، واجعل لهم من كل ضيق فرجًا، ومن كل همٍّ مخرجًا، ومن كل داءٍ دواءً.

إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين.

دعاء الشفاء مستجاب

1- «أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير. لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير».

2- «إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين».

3- «اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقم أبدًا، اللهم خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل والنهار، وارحمه بقدرتك عليه، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم ألبسه الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه».

4- «اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير».

5- «الحمد لله الّذي لا إله إلّا هو، وهو للحمد أهل وهو على كلّ شيءٍ قدير، وسبحان الله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله، اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين».

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