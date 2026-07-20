الوطنية للإعلام تنعى الموسيقار الكبير هاني شنودة

تنعى الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني الموسيقار الكبير هاني شنودة، الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد مسيرة فنية حافلة ، أثرى خلالها الموسيقي العربية بإبداعاته الرائعة

كان الراحل الكبير من أبرز رواد الموسيقى الحديثة ، كما كان فناناً نبيلاً يعرف دوره ومسؤوليته في دعم ورعاية المواهب الشابة والموسيقيين الجدد.

وسيظل تراث هاني شنودة حاضرًا في وجدان المصريين ، بما قدمه من أعمال خالدة .

وتتقدم الهيئة الوطنية للإعلام وأسرة ماسبيرو بخالص العزاء وصادق المواساة إلى عائلته وزملائه وتلاميذه وإلى الفنانين والموسيقيين في مصر والعالم العربي. داعين الله له بالرحمة ولعائلته بالصبر والسلوان.