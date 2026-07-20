إدوارد ينعى هاني شنودة: هتوحشنا جدا يا أستاذنا

نعى الفنان إدوارد الموسيقار هاني شنودة، معبرًا عن حزنه الشديد لرحيله، من خلال منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وقال إدوارد: "مش عارف أقول إيه.. بس أنا موجوع وحزين جدًا على فراقك، أنت مش مجرد موسيقار عظيم، أنت جزء من تاريخ وذكريات وحاجات كتير اتربينا عليها وحبيناها".

وأضاف: "فنان كبير وإنسان جميل، وسيبت وراك فن وموسيقى هيفضلوا عايشين في قلوبنا.. ربنا يرحمك ويغفر لك يا أستاذنا، ويصبر كل أهلك ومحبيك.. هتوحشنا جدًا".

وتوفي الموسيقار الكبير هاني شنودة، اليوم، بعد مسيرة فنية طويلة.

ويُعد هاني شنودة أحد أبرز رواد الموسيقى في مصر، حيث قدّم أعمالًا خالدة وأسهم في اكتشاف ودعم العديد من النجوم، تاركًا إرثًا فنيًا سيظل حاضرًا في وجدان جمهوره ومحبيه.