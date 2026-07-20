قبل الرحيل بأيام.. آخر أعمال هاني شنودة الفنية

رحل عن دنيانا اليوم الموسيقار هاني شنودة عن عمر يناهز 83 عاما، وكان الراحل قد طرح قبل أيام من الوفاة آخر أعماله الفنية، وهي أغنية “بحلم معاك”، والتي قدمها برؤية موسيقية جديدة تجمع لأول مرة بين مغني الراب زياد ظاظا والمطربة تينا، أحدث المواهب التي اكتشفها شنودة ويتولى تقديمها للجمهور في ديو جديد بعد إعادة توزيع لأغنية "بحلم معاك"، التي غنتها من قبل الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، وهي من كلمات الشاعر الكبير عبد الرحيم منصور، وألحان وتوزيع هاني شنودة.



وأوضح الفنان هاني شنودة يومها أن العمل يأتي في إطار تجربة تمزج بين الأسلوب الموسيقي الكلاسيكي، الذي اشتهر به عبر مسيرته الفنية، وبين الاتجاهات الحديثة في موسيقى الراب، مشيرًا إلى أنه وقع اختياره على المطربة تينا إحدى نجوم الجيل الحالي، كما وقع اختياره على زياد ظاظا لمهارته في الأداء، كما أنه من الشباب المؤثرين في هذا الجيل، وأضاف شنوده بأنه أراد أن يعيد توزيع أغنية "بحلم معاك" بشكل جديد يتناسب مع الجيل الجديد.



يذكر أنه قد تم طرح أغنية "بحلم معاك" للفنانة ⁠نجاة الصغيرة لأول مرة عام 1979، وتعتبر هذه الأغنية محطة مميزة في تاريخ "قيثارة الغناء العربي"، حيث شكلت خروجاً عن القوالب الكلاسيكية المعتادة لنجاة نحو التجديد الموسيقي الذي برع فيه هاني شنودة، وقد أدى هذا التعاون لاحقاً إلى ارتباط اسم الثنائي بتقديم أغنيات أيقونية، منها أغنية "أنا بعشق البحر".